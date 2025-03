McLaren ovládl kvalifikaci F1 v Austrálii. Zvítězil Norris, Piastri je druhý

Pětadvacetiletý Norris vybojoval jubilejní 10. kvalifikační vítězství v kariéře. Ve třetí části uspěl až při závěrečném pokusu, první čas mu komisaři smazali kvůli porušení traťových limitů. Úřadující vicemistr světa navázal na nadějné výkony z tréninků a potvrdil roli papírového favorita sezony, v níž může útočit na první mistrovský titul v kariéře.

„Je to perfektní způsob, jak začít sezonu. Gratuluji všem v týmu, že jsme navázali na to, kde jsme vloni skončili a startujeme z prvních dvou pozic. Je to ale zatím jen kvalifikace a uvidíme, co bude zítra. Závod bude hodně nevyzpytatelný,“ řekl před televizními kamerami Norris. Podle předpovědi počasí by mělo v neděli pršet. „Dobře víme, jak jsou Max a Red Bull na mokru rychlí,“ doplnil Norris.

Také o dva roky mladší Piastri se probojoval do první řady díky úspěšnému závěru, při prvním pokusu chyboval. Třetího Verstappena nechal za sebou o 301 tisícin sekundy.

„Je skvělé začít novou sezonu z první řady. Jsem sice o jednou pozici níže, než bych chtěl, ale stále je to výborný výsledek,“ uvedl Piastri, který se může stát prvním australským vítězem závodu od roku 1985, kdy se podnik stal součástí kalendáře F1.

Spokojený byl také Verstappen, který vylepšil pátý a sedmý čas z pátečních tréninků. „Bylo to dobré. Včera to bylo trochu těžší, takže třetí pozici beru. Ať už zítra pojedeme na suchu, nebo mokru, jsem s tím v pohodě,“ řekl.

Čtvrtý byl Brit George Russell z Mercedesu, pátý skončil nečekaně Japonec Juki Cunoda z Racing Bulls. Nedařilo se jezdcům Ferrari. Monačan Charles Leclerc skončil sedmý se ztrátou 659 tisícin sekundy na Norrise. Za Leclercem se umístil sedminásobný mistr světa Hamilton, který absolvuje v italské stáji první podnik po příchodu z Mercedesu.

„Zažívám tu spoustu věcí poprvé a pracuji na tom, abych se přizpůsobil novému autu. Hodně se liší od toho, v jakém jsem jezdil dříve,“ řekl Hamilton.

V první části kvalifikace vypadli hned tři nováčci. Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu byl šestnáctý, Novozélanďan Liam Lawson z Red Bullu osmnáctý a pole uzavíral Brit Oliver Bearman z Haasu, který kvůli potížím s převodovkou ani nevyjel na trať.