Austrálie - Turecko 2:0, evropský tým tlačil, ale gól nedal. Rozhodl Irankunda

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  6:57aktualizováno  8:00
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Australští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa výhrou proti favorizovanému Turecku, které se na světový šampionát vrátilo po 24 letech. Ve Vancouveru ho porazili 2:0, když se v první půli trefil Irankunda a čtvrt hodiny před koncem náskok zvyšoval Metcalfe.
Australský křídelník Nestory Irankunda (v popředí) slaví se spoluhráči gól do...

Australský křídelník Nestory Irankunda (v popředí) slaví se spoluhráči gól do sítě Turecka. | foto: Reuters

Turecký záložník Arda Güler po zahozené šanci v utkání s Austrálií.
Turecký obránce Abdulkerim Bardakci zasahuje během utkání s Austrálií.
Australský křídelník Nestory Irankunda uniká během zápasu s Tureckem.
Australský křídelník Nestory Irankunda slaví gól do sítě Turecka.
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Turecko prolétlo evropskou kvalifikací téměř bezchybně, v osmi zápasech jen jednou remizovalo a prohrálo. Přesto skupinu neovládlo a z druhého místa za Španělskem muselo do baráže.

V té si poradilo jak s Rumunskem, tak ve finále s Kosovem a postoupilo na světový šampionát. Tam mohou navázat na úspěch z Eura, kde se probojovalo až do čtvrtfinále. Navíc postoupili Turci také do elitní skupiny Ligy národů.

Proti nim v úvodním zápase na MS stojí Austrálie, která je na světových turnajích stálicí. Na tom posledním v Kataru poprvé v historii ve skupině dvakrát zvítězila a postoupila do osmifinále, kde vypadla s pozdějšími mistry světa z Argentiny. Dál Austrálie nikdy neprošla.

MS ve fotbale 2026
14. 6. 2026 6:00
Konec zápasu
Austrálie : Turecko 2 : 0
(1 : 0)
Góly:
27. N. Irankunda, 75. C. Metcalfe
Góly:
Sestavy:
P. Beach - A. Circati, H. Souttar, C. Burgess - J. Italiano (74. J. Geria), A. O'Neill, P. Okon-Engstler (84. J. Irvine), J. Bos (84. A. Behich) - N. Irankunda (61. N. Velupillay), C. Metcalfe, M. Touré (74. T. Yengi)
Sestavy:
U. Cakir - Z. Celik (81. M. Müldür), M. Demiral, A. Bardakci, F. Kadioglu - H. Calhanoglu, I. Yüksek (81. S. Özcan), A. Güler, O. Kökcü (62. Y. Akgün), B. Yilmaz (46. K. Yildiz) - K. Aktürkoglu (85. D. Gül)
Náhradníci:
C. Devlin , C. Volpato, A. Mabil, A. Hrustic, M. Ryan, M. Leckie, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, P. Izzo, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, N. Velupillay, T. Yengi
Náhradníci:
S. Akaydin, E. Elmali, S. Özcan, K. Yildiz, Y. Akgün, C. Uzun, I. Kahveci , M. Müldür, A. Bayindir, K. Ayhan, C. Söyüncü, O. Kabak, M. Günok, O. Aydın, D. Gül
Žluté karty:
Žluté karty:
86. Y. Akgün
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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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