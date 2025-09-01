Reprezentační kouč natáčel svěřence ve sprchách. Případ řeší policie

  15:26aktualizováno  15:26
Když tehdy končil ve své funkci, vydal badmintonový svaz jen strohou zprávu o rozvázání smlouvy. Odchod reprezentačního trenéra Oscara Martíneze měl však dost závažné důvody. Španěl měl na loňském červnovém turnaji US Open tajně nainstalovat kameru do koupelny a pozorovat své svěřence. Redakce iDNES.cz požádala svaz o vyjádření, předseda Petr Martinec ho později zveřejnil na webu.
Trenér Oscar Martínez v Národním centru v Plzni. | foto: Jakub Mazúr, Czech Badminton

„Hráčům jsme doporučili, aby věc předali policii ČR, která ji dále šetří. S ohledem na probíhající vyšetřování a nutnost chránit práva všech zúčastněných se k celé záležitosti nebudeme v tuto chvíli dále vyjadřovat,“ stojí v prohlášení.

Web Blesk.cz, který o situaci informoval, zveřejnil citaci, kterou měl říct zdroj blízký svazu. „Je pravda, že trenér měl kameru na hotelovém pokoji. Prý ze strachu o své cennosti...“ Zmíněn byl i Jan Louda, který se měl v koupelně s tajnou kamerou sprchovat.

Nejlepší český hráč se však k situaci vyjadřovat nechtěl.

Oscar Martínez vedle Jana Loudy.

Během loňského předolympijského turnaje v Americe měli hráči kontaktovat vedení svazu, že s trenérem Martínezem už dále nechtějí spolupracovat. Španěl tak jen měsíc poté, co podepsal nový kontrakt, který měl trvat až do srpna 2026, u reprezentace skončil.

„Výkonný výbor ukončil spolupráci s panem Oscarem Martínezem k 30. červnu 2024 rozvázáním smlouvy,“ sdělil tehdy šéf badmintonového svazu Martinec.

Aktuálně u badmintonistů působí kouč James Chua z Malajsie, který reprezentaci převzal v září minulého roku. Situaci z loňského června řeší policie. „Hráčům byla nabídnuta profesionální psychologická pomoc,“ dodal Martinec.

