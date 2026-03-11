Střelecký výkon tisíciletí v NBA! Adebayo dal 83 bodů a zařadil se za Chamberlaina

Autor: ,
  7:57aktualizováno  8:20
Bam Adebayo nastřílel při úterní výhře Miami 150:129 nad Washingtonem 83 bodů, což je druhý nejlepší výkon historie NBA po 100 bodech Wilta Chamberlaina z roku 1962. Osmadvacetiletý americký pivot překonal o dva body druhý dosud druhý nejlepší výkon zesnulé legendy Kobeho Bryanta, v jenž v roce 2006 zaznamenal v jednom utkání 81 bodů.
Bam Adebayo se spoluhráči slaví rekordních 83 bodů.

Bam Adebayo se spoluhráči slaví rekordních 83 bodů. | foto: AP

Spoluhráči kropí vodou střelce 83 bodů Bama Adebaya.
Bam Adebayo přidává dva ze svých 83 bodů.
Bam Adebayo střílí trestný hod, v rekordním zápase jich proměnil 36.
Bam Adebayo přijímá gratulace od spoluhráčů Pelleho Larssona a Tylera Herroa k...
7 fotografií

Adebayo zároveň vytvořil rekord NBA v trestných hodech: novým maximem v jednom utkání je jak jeho 43 házených, tak 36 proměněných šestek. Za 42 minut na hřišti trefil dvojnásobný olympijský vítěz 20 ze 43 střel z pole, z toho sedm z 22 trojkových pokusů.

„Wilt, já, pak Kobe. Zní to šíleně,“ komentoval svůj historický večer Adebayo, jehož dosavadním rekordem z jednoho zápasu bylo 41 bodů. V úterý přidal devět doskoků a tři asistence. Utkání dominoval od začátku: již v první čtvrtině dal 31 bodů, do poločasu měl 43 a po třech čtvrtinách už 62 bodů.

Dosavadní rekord v počtu házených trestných hodů držel Dwight Howard, jenž měl dvakrát 39 pokusů. Maximum v proměněných šestkách (28) drželi Chamberlain a Adrian Dantley. Chamberlain svých 28 trestných hodů proměnil v legendárním utkání z roku 1962, kdy nastřílel 100 bodů, což je stále nejlepší výkon historie NBA. Rekord v dresu Miami dosud držel LeBron James se 61 body z roku 2014.

„Pro mě šlo jen o to zůstat klidný a soustředěný, věděl jsem, že můžu dosáhnout něčeho výjimečného. Nevěřil jsem, že to bude 83 bodů, ale být u toho doma, před mámou a fanoušky, je neuvěřitelný historický moment,“ řekl v slzách Adebayo.

Český basketbalista Vít Krejčí v zápase mezi Portlandem a Charlotte zaznamenal po třech bodech i doskocích. Za Trail Blazers odehrál přes 11 minut a přidal i jednu asistenci. Jeho Portland však ztratil devatenáctibodový náskok a prohrál 101:103.

O vítězství Hornets rozhodl zejména výkon LaMela Balla, který ve čtvrté čtvrtině zaznamenal 12 ze svých 14 bodů a výrazně přispěl k obratu. Třiadvacet bodů a devět doskoků si připsal Brandon Miller, zatímco Portland vedl Jerami Grant se 24 body a Deni Avdija s 22 body.

Výsledky NBA

Philadelphia - Memphis 139:129
Brooklyn - Detroit 100:138
Miami - Washington 150:129
Atlanta - Dallas 124:112
Milwaukee - Phoenix 114:129
San Antonio - Boston 125:116
Houston - Toronto 113:99
Golden State - Chicago 124:130 po prodl.
Portland - Charlotte 101:103 (domácí Krejčí 3 body, 1 asistence a 3 doskoky)
Sacramento - Indiana 114:109, LA Lakers - Minnesota 120:106

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.