Loni vypadli z Konferenční ligy kvůli ostudné penaltové bilanci. Statečně čelila dánské Kodani, kterou doma porazila dokonce 1:0, ale pokutový kop proměnila ze pěti pokusů jediný. A soupeři stačily dva.

„Poctivě trénujeme ve velkém počtu. Vedeme si i statistiku,“ ujistil Hapal.

Tentokrát musí vyřešit absence na pozici podhrota. Kapitán Ewerton v pondělí přestoupil do egyptského týmu Pyramids, navíc se proti Legii vážně zranil Kubala a kvůli zdravotním problémům by neměl být k dispozici ani Michal Kohút.

„Ještě spekulujeme o jednom nebo dvou postech. Máme tam alternativy, budeme se rozhodovat. Na ten post půjde jiný hráč a věřím, že je zdatně nahradí,“ uvedl Hapal.

„Absence můžou hrát určitou roli, je to pro nás složitější. Spíš to bude problém pro dostřídání nebo kdyby došlo na prodloužení,“ podotkl kouč, jenž v neděli oslavil 56. narozeniny.

Jeho protějšek Edward Iordanescu na tiskové konferenci řekl, že nechce opakovat přestřelku z úvodního duelu a vsadí na pragmatismus. Baník v utkání dvakrát vedl, pokaždé však soupeř srovnal.

„Myslel to asi tak, že se drží pořád svého stylu hry, snaží se tím prosadit. U nás se jim to dvakrát podařilo. Pragmatismus je hlavně to jejich držení míče, v tom jsou velice silní. My se to budeme snažit narušovat, chtěli bychom sami být více na míči,“ přál si Hapal.

Ostrava ve dvou soutěžních zápasech v sezoně nezvítězila. K premiérovému triumfu měla nakročeno v neděli v lize proti Teplicím, za stavu 1:0 byl ale zápas kvůli dešti a podmáčenému trávníku přerušen a odložen. Naopak Legia kromě duelu s Baníkem vyhrála všechna čtyři utkání s celkovým skóre 6:1.

„Dokázali jsme si, že s Legií můžeme hrát. Vstřelili jsme jí dvě branky, což se teď dlouho nikomu nepodařilo. O nějakých slabinách víme, ale to si necháme na zítřek,“ uzavřel Hapal.