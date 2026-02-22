ONLINE: Ostrava - Ml. Boleslav, domácí poprvé vede kouč Smetana, jde o záchranu

  15:11aktualizováno  15:11
Fotbalisté ostravského Baníku v přímém souboji o záchranu hostí Mladou Boleslav. Oba týmy ve spodní části tabulky dělí jediný bod. Domácí poprvé povede nový kouč Ondřej Smetana, který se do Baníku vrátil po čtyřech letech. Duel můžete od 15.30 sledovat v online reportáži.

Ostravský záložník Jiří Boula (vlevo) nahání míč spolu s Ylldrenem Ibrahimajem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ještě před týdnem byl Baník o skóre před Mladou Boleslaví, ale po porážce v Liberci klesl na čtrnáctou příčku, která by na konci sezony znamenala účast v baráži. Na Mladou Boleslav ztrácí bod.

Jejich nový kouč Ondřej Smetana v týdnu nahradil Tomáše Galáska. Je už třetím trenérem Baníku v současném ročníku. Do října vedl mužstvo Pavel Hapal.

Mladoboleslavští nevyhráli čtyři utkání, naposled remizovali s Teplice 0:0.

Chance Liga 2025/2026
22. 2. 2026 15:30
Ostrava : Ml. Boleslav 0 : 0
