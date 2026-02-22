ONLINE: Ostrava - Ml. Boleslav, domácí poprvé vede kouč Smetana, jde o záchranu

Ještě před týdnem byl Baník o skóre před Mladou Boleslaví, ale po porážce v Liberci klesl na čtrnáctou příčku, která by na konci sezony znamenala účast v baráži. Na Mladou Boleslav ztrácí bod.
Jejich nový kouč Ondřej Smetana v týdnu nahradil Tomáše Galáska. Je už třetím trenérem Baníku v současném ročníku. Do října vedl mužstvo Pavel Hapal.
Mladoboleslavští nevyhráli čtyři utkání, naposled remizovali s Teplice 0:0.
Ostrava : Ml. Boleslav 0 : 0
Sestavy:
Náhradníci:
