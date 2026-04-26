Smetana končí, Baník bude mít už čtvrtého kouče v sezoně. Mužstvo přebírá Dvorník

  17:54aktualizováno  17:54
Po závěrečném kole základní části fotbalové ligy klesli na poslední místo tabulky a reakce přišla takřka okamžitě. Fotbalový Baník Ostrava odvolal trenéra Ondřeje Smetanu a v aktuální sezoně bude mít už čtvrtého trenéra. V nadstavbovém boji o záchranu povede mužstvo Josef Dvorník, dosavadní kouč B-týmu.
Ostravský trenér Ondřej Smetana reaguje během zápasu se Zlínem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se chytá s koučem Baníku Ondřejem Smetanou.
Nový ostravský kouč Ondřej Smetana během zápas s Mladou Boleslaví.
S osmačtyřicetiletým Dvorníkem se k áčku posouvá i jeho realizační tým, kompletním složení trenérsko týmu však ještě rozhodnuté není.

Dvorník u rezervy působil od léta 2023 a hned v první sezoně s ním postoupil do druhé ligy.

„Ondřeji Smetanovi a jeho týmu chci poděkovat za stoprocentní profesionální přístup a nasazení, které pro klub po celou tu dobu odváděl, bohužel se to nepotkalo s výsledky, což je v naší aktuální situaci to klíčové kritérium, a my jsme už nemohli čekat déle,“ řekl pro klubový web šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

Dvorník bude mít jasný a dost nečekaný úkol – zachránit Baník v první lize, kde hraje posledních devět sezon. Naposledy sestoupil v roce 2016.

Teď k tomu ale nemá daleko. V sobotu prohrál na závěr základní části doma s Plzní (0:1) a klesl na poslední příčku tabulky, byť jen o bod za Slovácko s Duklou, s nimiž se ještě utká v rámci pětikolové nadstavby.

„Jestli závěr ligy bude se mnou, nebo s někým jiným, neřeším. Když jsem do toho šel, věděl jsem, že to bude náročné, že určitě to není jen shoda nějakých okolností, že je Baník tam, kde je,“ říkal po utkání Ondřej Smetana, jenž mužstvo převzal v půlce února.

Jenže pod jeho vedením zlepšení nepřišlo.

Naopak, Baník aktuálně táhne sérii šesti soutěžních porážek v řadě a s Karvinou vypadl v semifinále poháru, kde mohl alespoň částečně mizernou sezonu zachránit.

„Efekt, který jsme si od únorové změny slibovali, bohužel nepřišel. Museli jsme jednat a reagovat. Jsou před námi klíčové zápasy celé sezony, je nutné dát týmu nějaký impuls a zachránit nejvyšší soutěž,“ prohlásil Mikloško.

Baník přitom loni skončil třetí, v létě bojoval o účast v hlavní fázi Evropské a poté i Konferenční ligy. Jenže nezvládl přestavbu a nedokázal nahradit opory v čele s Šínem, Rigem a Prekopem.

Do nové sezony mužstvo vedl Pavel Hapal, kterého vedení odvolalo v říjnu. Na jeho místo přišel Galásek, který ale také na lavičce vydržel pouhé čtyři měsíce, než ho vystřídal Smetana.

Další na řadě je bývalý stoper Dvorník, jenž má s Baníkem titul z roku 2004. Tentokrát bude mít ale úplně jiné starosti.

Smetana končí, Baník bude mít už čtvrtého kouče v sezoně. Mužstvo přebírá Dvorník

