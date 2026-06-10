Potvrzeno. Trenér Skuhravý zamířil ze Slovácka na lavičku Baníku

Ostravští v sezoně vystřídali čtyři trenéry. Baník nejprve v říjnu opustil Pavel Hapal, na jehož místo přišel Tomáš Galásek. I on ale na lavičce vydržel pouhé čtyři měsíce, než ho v polovině února vystřídal Ondřej Smetana. Pod ním Slezané postoupili do semifinále domácího poháru, v němž podlehli Karviné. Když ale v lize klesli na poslední místo, koncem dubna nastoupil Dvorník. Podle klubového webu měl podepsanou dlouhodobou smlouvu.
Změna je překvapivá i s ohledem na to, že Dvorník svůj úkol splnil a očekávalo se, že bude na lavičce Baníku pokračovat. „Je to pravděpodobně nejobtížnější rozhodnutí, které jsme tady za tu dobu museli udělat. Zároveň ale cítím, že je správné. Trenérská vyzrálost, zkušenosti, přirozená autorita i schopnost nadhledu, které Roman Skuhravý přináší, jsou přesně ty atributy, které jsme pro další rozvoj mužstva hledali,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.
„Když se naskytla příležitost ho sem přivést, museli jsme se rychle rozhodnout. Fotbal je často o rychlých rozhodnutích. Josefu Dvorníkovi a jeho realizačnímu týmu patří poděkování za odvedenou práci a úspěšně zvládnutou koncovku sezony,“ dodal.
Bývalý kouč Jablonce, Opavy či Dukly převzal Slovácko v průběhu jara v náročné situaci a společně se svým realizačním týmem dokázal splnit hlavní cíl, záchranu v nejvyšší soutěži. Skuhravý je bývalý prvoligový fotbalista, v nejvyšší soutěži odehrál 173 zápasů a vstřelil 10 gólů. Čtvrt roku strávil i na Bazalech, na podzim 2000 za Baník odehrál sedm utkání.
Ostravští uvažovali o Skuhravém delší dobu. „Zájem jsme o něj měli už vloni na podzim, tehdy to z nějakých důvodů ještě nedopadlo. Dlouhodobě ho vnímám jako trenéra s mimořádně silnou fotbalovou identitou, který dokáže mužstvu vtisknout jasnou tvář a herní principy,“ řekl Mikloško.
Slovácko teď začalo pracovat na příchodu nového kouče. „Klub měl zájem na pokračování spolupráce a během jednání byla nalezena shoda na podmínkách dalšího působení. Roman Skuhravý se však nakonec rozhodl přijmout jinou profesní výzvu. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ uvedlo vedení Slovácka na klubovém webu.
Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i čtrnácté Slovácko, které se zachránilo proti Artisu Brno.
Po neúspěšné sezoně naplánoval majitel Baníku Václav Brabec řadu změn. V úterý oznámil, že na pozici výkonného ředitele klubu rezignoval Michal Bělák.
Ostrava naposledy sestoupila před deseti lety, v minulém ročníku skončila třetí.