ONLINE:Ostrava - Sparta 0:3, za půl hodiny třetí gól, obstřelem se trefuje Mercado

  15:08aktualizováno  15:36
Šlágr kola. Fotbalisté ostravského Baníku hostí nenáviděnou Spartu, která je pro něj největším rivalem v lize. Sparťané mají soupeři hodně co vracet za minulou sezonu. Souboj třináctého týmu s lídrem tabulky můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.
Fotbalisté Sparty se radují z gólu proti Baníku. | foto: ČTK

Baník Ostrava v minulém ročníku obsadil třetí příčku před Spartou, ale v letošním se mu moc nedaří.

Nepostoupil do pohárové Evropy, přestože hrál předkola Evropské i Konferenční ligy. V domácí nejvyšší soutěži čtyřikrát za sebou nevyhrál a je až třináctý. Projevuje se na něm odchod opor Riga, Prekopa i Šína.

V minulé sezoně však měl se Spartou pozitivní bilanci, porazil ho na Letné i doma, jeden zápas skončil remízou.

Sparťané před týdnem zdolali Plzeň 2:1 a vrátili se do čela tabulky. Teď je v nabitém programu čeká další střet s rivalem, v týdnu hrají Konferenční ligu a příští neděli hosté v derby Slavii.

Kouč Priske proti vítěznému duelu s Plzní udělal dvě změny na krajních pozicích: hrají uzdravený Kadeřábek s Rynešem místo Preciada se Zeleným. V útoku je opět Birmančevič, Rrahmani a Mercado, sedí tak Kuchta. Stoperská trojice zůstala: Uchenna, Panák, Sörensen, ve středu pole jsou Vydra s Kairinenem.

Chance Liga 2025/2026
27. 9. 2025 15:00
Zápas probíhá
Ostrava : Sparta 0 : 3
(0 : 3)
Góly:
Góly:
14. F. Panák, 26. V. Birmančevič, 35. J. Mercado
Sestavy:
D. Holec - A. Munksgaard, M. Chaluš, D. Lischka, K. Pojezný - J. Boula, O. Kričfaluši, M. Havran, C. Frýdek, S. Plavšič - J. Pira
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, A. Sörensen - P. Kadeřábek, P. Vydra, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, A. Rrahmani, J. Mercado
Náhradníci:
A. Musák, V. Budinský, T. Zlatohlávek, D. Holzer, L. Almási, E. Šehič, P. Kpozo, D. Planka, D. Owusu, A. Bewene, J. Míček
Náhradníci:
S. Mannsverk, S. Eneme, J. Zelený, L. Sadílek, J. Kuchta, J. Surovčík, J. Martinec, G. Kuol, Á. Preciado, A. Ševínský, K. Milla
Žluté karty:
12. M. Chaluš
Žluté karty:
