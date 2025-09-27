ONLINE:Ostrava - Sparta 0:3, za půl hodiny třetí gól, obstřelem se trefuje Mercado

Baník Ostrava v minulém ročníku obsadil třetí příčku před Spartou, ale v letošním se mu moc nedaří.
Nepostoupil do pohárové Evropy, přestože hrál předkola Evropské i Konferenční ligy. V domácí nejvyšší soutěži čtyřikrát za sebou nevyhrál a je až třináctý. Projevuje se na něm odchod opor Riga, Prekopa i Šína.
V minulé sezoně však měl se Spartou pozitivní bilanci, porazil ho na Letné i doma, jeden zápas skončil remízou.
Sparťané před týdnem zdolali Plzeň 2:1 a vrátili se do čela tabulky. Teď je v nabitém programu čeká další střet s rivalem, v týdnu hrají Konferenční ligu a příští neděli hosté v derby Slavii.
Kouč Priske proti vítěznému duelu s Plzní udělal dvě změny na krajních pozicích: hrají uzdravený Kadeřábek s Rynešem místo Preciada se Zeleným. V útoku je opět Birmančevič, Rrahmani a Mercado, sedí tak Kuchta. Stoperská trojice zůstala: Uchenna, Panák, Sörensen, ve středu pole jsou Vydra s Kairinenem.
14. F. Panák, 26. V. Birmančevič, 35. J. Mercado
D. Holec - A. Munksgaard, M. Chaluš, D. Lischka, K. Pojezný - J. Boula, O. Kričfaluši, M. Havran, C. Frýdek, S. Plavšič - J. Pira
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, A. Sörensen - P. Kadeřábek, P. Vydra, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, A. Rrahmani, J. Mercado
A. Musák, V. Budinský, T. Zlatohlávek, D. Holzer, L. Almási, E. Šehič, P. Kpozo, D. Planka, D. Owusu, A. Bewene, J. Míček
S. Mannsverk, S. Eneme, J. Zelený, L. Sadílek, J. Kuchta, J. Surovčík, J. Martinec, G. Kuol, Á. Preciado, A. Ševínský, K. Milla
12. M. Chaluš