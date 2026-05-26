ONLINE: Ostrava - Táborsko 0:0, hosté byli blízko gólu, Baník podržel Jedlička

  18:19aktualizováno  18:19
Dva kroky k záchraně, nebo dva kroky k postupu? Baráž ve fotbalové lize startuje, Baník Ostrava hostí Táborsko. Úvodní duel můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Ostravští fotbalisté se radují z gólu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Dva kroky k záchraně potřebuje udělat Baník, který se v sobotu na poslední chvíli vyhnul přímému sestupu.

V přímém souboji o předposlední příčku vyhrál na Dukle, jejíž hráči si dali tři vlastní góly.

Klub z Tábora především na jaře podával značně nepřesvědčivé výkony. Za druhou příčku v druhé lize vděčí slušnému podzimu a pak slabým protivníkům.

I teď je dva kroky od postupu. Proti Baníku je však velkým outsiderem.

Odveta v Táboře je na programu v sobotu.

Ve středu svou partii rozehraje Artis Brno proti Slovácku.

FORTUNA:LIGA - Baráž
1. kolo 26. 5. 2026 18:00
zápas probíhá
FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jedlička – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Bewene, Kričfaluši, Musák, Siňavskij – Gning, Plavšić – Jurečka.
Pastornický – Plachý, Novák (C), Havel, Polyák – Řezáč, Bláha – Varačka, Rezek, Bello – Matějka.
Náhradníci:
Budinský – Boula, Buchta, Havran, Šancl, Škrkoň, Owusu, Pira, Rusnák, Holzer.
Šťovíček, Kubný – Zeronik, Barac, Rataj, Heppner, Kateřiňák, Hora, Hák, Voleský, Holiš.
Žluté karty:
10. Matějka

Rozhodčí: Nehasil – Kotalík, Matoušek

