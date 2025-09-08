Baník na poslední chvíli ještě posílil. Ze Slavie získal Kričfalušiho a Planku

  19:08aktualizováno  19:08
V poslední přestupový den posílili fotbalisty Ostravy dva hráči z pražské Slavie a reprezentanti do 21 let. Baník získal na přestup stopera Ondřeje Kričfalušiho a záložníka Davida Planku. V zimě se k nim připojí další záložník Filip Šancl, který ze Slavie hostuje v Pardubicích. Slezané o tom informovali na svém webu. Pražané mají práva k případným zpětným přestupům všech tří hráčů.
Kričfaluši poslední tři sezony strávil na hostováních, nejprve v druholigové Vlašimi a poté v Teplicích. V první lize odehrál 46 zápasů, gól ještě nevstřelil.

Rovněž Planka hrál za Vlašim a v nejvyšší soutěži za Karvinou, v jejímž dresu si v 34 ligových startech připsal dvě branky a tři asistence.

Karvinský středopolař David Planka si kryje míč před Vasilem Kušejem ze Slavie.

„Věříme, že získáváme nejen velikou perspektivu, ale i kvalitu. Oba hráči už stabilně nastupují v nejvyšší soutěži, patří do repre kádru jednadvacítky a věříme, že jejich příchody mužstvo hned i oživí. Navíc ve svém věku jsou pořád na startu své seniorské kariéry a věříme, že dále dokážeme rozvíjet jejich potenciál, jako tomu bylo třeba v případě Matěje Šína nebo Tomáše Riga,“ řekl šéf sportovního úseku Ostrava Luděk Mikloško s narážkou na dva hráče, kteří na konci srpna odešli do zahraničí.

Šancl ještě stráví podzimní část v Pardubicích. „Částky za zpětný odkup jsou nastaveny vysoko, a pokud by je Slavia v budoucnosti aplikovala, pro klub by to byly velmi výhodné transfery, opět na úrovni odchodu do zahraničí,“ uvedl Mikloško.

