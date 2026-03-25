To mi nepodsouvejte, naštval Koubka irský novinář. Kouč mluvil i o roli Součka

Lehké nedorozumění bylo jediným momentem, kdy se trenér českých fotbalistů v předvečer semifinálového utkání baráže o postup na mistrovství světa proti Irsku nechal rozhodit.
„Bylo by špatné, kdybych nervózní nebyl. Dneska ještě nejsem, ale jak se to začne blížit...“ přemítal Koubek. „Spíš bych to nazval správným napětím, nervozitou asi ne.“
Česko – Irsko
semifinále baráže o MS
výkop: čtvrtek 20.45
rozhodčí: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všichni Švédsko)
Pravděpodobná sestava Česka: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Provod, Jurásek – Šulc, Schick.
Fotbalové Česko je dva zápasy od účasti na mistrovství světa, kde nestartovalo dvacet let. A Irsko je pro něj první překážkou. Pro čtyřiasedmdesátiletého Koubka jde zároveň o premiéru v roli hlavního trenéra národního mužstva.
Po svém prosincovém jmenování v jednom z rozhovorů zmínil, že Irsko mimo jiné hraje „jednoduchý“ fotbal. V Irsku si to mohli vyložit jako „primitive“, což zase v češtině vyzní pejorativně.
„Irsko má kvalitní hráče a hraje dobrý fotbal,“ zdůraznil Koubek.
Tím, že jste nový, tak Irové nevědí, co od vašeho týmu mohou čekat. Spíš sledovali zápasy Plzně, když jste tam působil. Je to vaše výhoda?
Nevím, jakou důležitost kolega přikládá tomu, jak hrála Plzeň. Já tam fotbal měnil, nebylo to nic konstantního. Myslím si, že se soupeř soustředí hlavně na sebe a my to uděláme taky.
Připravil jste si pro něj nějaké překvapení? Chytrou taktikou jste byl v Plzni známý.
Když tohle o mně říkáte, tak mi to dělá radost. Jak jsem poznal soupeře, mají chytré inteligentní hráče. Já vždycky přemýšlím o něčem, co by mohlo protivníka zaskočit.
Vás nic nezaskočí? S týmem jste jen pár dnů, žádný přípravný zápas.
Pocity jsou pozitivní. Všechno, co jsme chtěli hráčům předat, tak se daří. A ještě s tím nekončíme. Informace o soupeři i o naší hře vstřebávají velmi intenzivně.
Vstupenky na Irsko
Fotbalová asociace uvolní v 19 hodin dalších 250 vstupenek na čtvrteční utkání poté, co je zadržela od překupníků. Zakoupit je můžete přes server Ticketportal.
Je pro vás složité jít přímo do ostrého zápasu, který je navíc pro český fotbal nejdůležitější za poslední roky?
Tak výhoda to není, že jsem tady krátce. Snažili jsme se pracovat s předstihem, hráči dostávali informace a nyní na to navazujeme. Obrovskou výhodou bylo, že jsme šedesát procent týmu měli k dispozici už od čtvrtka. Další hráči se přidávali a řada z nich moje myšlenky zná. Tím se ten můj hendikep dokázal odstranit.
O sestavě máte jasno?
Pozitivní je, že všichni jsou zdraví. A ano, o sestavě jasno máme. A tečka. Co dál taky můžu říct jiného?
Třeba jakou roli na hřišti bude mít Tomáš Souček, který už není kapitánem?
Tomáš Souček má nádhernou, úchvatnou kariéru. Je pořád významným, plnohodnotným hráčem. Na tom se nemění nic.
A dokážete si představit, že nebude v sestavě, byť ji nekomentujete? Mediálním prostorem se tato informace šíří.
Noviny nečtu. Ale sami jste si odpověděli.
Za nového kapitána jste vybral Ladislava Krejčího. Čím si to zasloužil?
Láďa tady na tiskovce odpovídal před pár minutami a jistě jste všichni pochopili, jaká je to osobnost. To je lídr. To víme už z jeho minulosti v české lize. Byl horkým kandidátem, shoda na něm panovala od začátku.
Velkých zápasů jste zažil hodně. Je baráž pro vás ten úplně největší?
Je to jiná scéna, jiná stage. V kariéře trenéra u nás není nic víc než koučovat národní mužstvo.
Los určil, že semifinále a případné finále proti vítězi souboje Dánsko - Severní Makedonie hrajete doma, kde Česko neprohrálo už šestnáct zápasů. Co to ukazuje?
A jsme u toho... Je to skvělá série. Moc si přejeme, abychom měli podporu. Žádáme o ni, já o ni žádám. Já věřím, že se český národ dokáže semknout. Ať už šlo historicky o politické nebo sportovní události. Jestli my Češi něco umíme, tak se semknout. A tohle je sportovní událost nejvyššího kalibru.
Jaký zápase očekáváte?
U soupeře jsem si všiml, že hrají s velkým srdcem. Mužstvo má obrovskou mentalitu. A my ji budeme mít taky. Bude to o hlavě, i když já ten výraz nemám rád. Budou rozhodovat detaily, významnou roli můžou hrát standardky.