Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal

Dánsko si poradilo se Severní Makedonií 4:0 a na soupeře čekalo. Jasno bylo přibližně hodinu poté, co v Kodani zápas skončil, byť oba duely měly stejný výkop od 20.45.
„Horor a drama, Dánsko míří do Prahy,“ píše dánský deník Ekstrabladet. Zmiňuje průběh utkání, které v základní hrací době skončilo 2:2 a dospělo do penaltového rozstřelu. A také vážné zranění irského náhradníka Sammieho Szmodicse, jenž po zákroku Štěpána Chaloupka skončil v bezvědomí a noc strávil v nemocnici.
„Český národ touží po mistrovství světa, kde od vyhlášení samostatné republiky v roce 1993 byl jen jednou. A to před dvaceti lety,“ zmiňuje Tipsbladet.
Dánská reprezentace vyslala do Prahy zvědy, duel na tribuně v Edenu sledovali jako pozorovatelé někdejší reprezentant Thomas Kahlenberg a jeden z trenérů mládežnické reprezentace.
Riemer dostane podrobné informace během pátku, až se jeho lidi vrátí do Kodaně.
„V posledních několika měsících jsme soupeře mapovali do nejmenších detailů. S naším analytickým oddělením jsme podrobně sledovali spoustu utkání,“ poznamenal Riemer.
Jenže s nástupem nového českého trenéra Miroslava Koubka jim loňské zápasy reprezentace užitečné být nemusí. A stejně tak jim nic neřekne ani čtvrteční duel proti Irům, kdy Češi jen nakopávali míče do vzduchu a spoléhali na standardky.
Právě to Riemerovi dělá obavy.
„Češi mají nejvyšší národní tým v Evropě,“ zdůraznil dánský kouč. „A taky se jedná o mužstvo, které vyniká skvělou fyzickou kondicí. Takhle nikdo nehraje.“
Jaký způsob hry proti Čechům zvolit? Čelit jim podobně jako Irové, nebo hrát svůj kombinační technický fotbal?
„Bez ohledu na to, jak Češi hrají, se s tím musíme vypořádat,“ přemítal Riemer. „Je jasné, že hru Čechů budeme důkladně analyzovat a hodně práce nás čeká i v tréninku.“
Dánové proti Severní Makedonii byli jasným favoritem, nakonec vyhráli přesvědčivě, byť branky dali až po pauze.
„Myslím, že oba poločasy byly herně podobné. Jediný rozdíl byl v tom, že jsme góly dali až po přestávce,“ řekl Riemer.
„Zatím je za námi jen první krok. Moc dobře si uvědomujeme, že jsme ještě nic nevyhráli. Není důvod k oslavám,“ zdůraznil dánský trenér.
„V Praze musíme podat maximální výkon. Jestli chceme postoupit na mistrovství světa, všichni hráči musí ze sebe vydat to nejlepší.“
Experti dánský tým chválili za pečlivou obranu a trpělivost v ofenzívě.
„Dánský fotbal potřebuje hrát na mistrovství,“ prohlásil někdejší známý útočník Nicklas Bendtner. „Za mých časů bylo méně míst, teď se mistrovství světa rozšířilo. Pokud nepostoupíme, bude to katastrofa.“