Baráž o MS ve fotbale 2026: Program a kde sledovat zápasy české reprezentace

  9:49
Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s Irskem. Termíny, systém, i kde zápasy sledovat najdete v přehledném textu.
Sestava českých fotbalistů pro domácí duel Ligy národů proti Gruzii.

Sestava českých fotbalistů pro domácí duel Ligy národů proti Gruzii. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tomáš Souček (vpravo) a Lukáš Červ po utkání s Albánií.
Český záložník Pavel Šulc se raduje z vedoucího gólu v zápase proti Gruzii.
Český útočník Mojmír Chytil se rozcvičuje před utkáním Ligy národů proti Gruzii.
Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.
Baráž o MS ve fotbale 2026:

  • Baráž čeká týmy, které v evropské kvalifikaci skončily na druhých místech ve skupinách.
  • Do baráže postoupili také čtyři nejlépe umístění vítězové skupin v Lize národů, kteří ve své kvalifikační skupině neskončili do druhého místa.
    • Barážový pavouk je rozdělen na čtyři části (A,B,C,D), hrát se bude semifinále a finále (oboje na jeden zápas). V semifinále nastoupí doma nasazený tým.
    • Na světový šampionát postoupí z každé části jeden tým, celkem tedy čtyři reprezentace.

Los baráže o MS ve fotbale 2026:

Pavouk D

FázeZápasTým domácíTým hostéDatumČas
SemifináleSF7DánskoSeverní Makedonie26. března 202620:45
SemifináleSF8ČESKOIrsko26. března 202620:45
FináleFinále DVítěz SF8 (domácí)Vítěz SF731. března 202620:45

Pavouk A

FázeZápasTým domácíTým hostéDatumČas
SemifináleSF1ItálieSeverní Irsko26. března 202620:45
SemifináleSF2WalesBosna a Hercegovina26. března 202620:45
FináleFinále AVítěz SF2 (domácí)Vítěz SF131. března 202620:45

Pavouk B

FázeZápasTým domácíTým hostéDatumČas
SemifináleSF3UkrajinaŠvédsko26. března 202620:45
SemifináleSF4PolskoAlbánie26. března 202620:45
FináleFinále BVítěz SF3 (domácí)Vítěz SF431. března 202620:45

Pavouk C

FázeZápasTým domácíTým hostéDatumČas
SemifináleSF5TureckoRumunsko26. března 202618:00
SemifináleSF6SlovenskoKosovo26. března 202620:45
FináleFinále CVítěz SF6 (domácí)Vítěz SF531. března 202620:45

Kde sledovat české zápasy v baráži o MS 2026:

Zápasy českých fotbalistů v baráži o MS 2026 najdete v programu České televize na kanálu ČT sport. Ostatní vybrané zápasy by měly vysílat stanice Sport 1, Sport 2 a Sport 3.

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Jak si Češi vedli v kvalifikaci?

  • Světový šampionát poprvé v historii budou hostit tři země – USA, Kanada a Mexiko.
  • Na mistrovství světa 2026 bude poprvé v historii hrát 48 týmů.
  • Z Evropy se na světový šampionát probojuje 16 týmů.
  • Los rozdělil 54 zemí do 12 skupinšesti pětičlenných (začínali v březnu 2025) a šesti čtyřčlenných (začínali v září 2025).
  • Čeští fotbalisté hráli v pětičlenné skupině L.
    • Vítěz každé skupiny postoupil přímo na mistrovství světa 2026.

Mistrovství světa ve fotbale 2026: Kde sledovat losování skupin, koše, nasazení

Konečná tabulka skupiny L:

1.Chorvatsko871026:422
2.Česko851218:816
3.Faerské ostrovy840411:912
4.Černá Hora83058:179
5.Gibraltar80083:280

Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci na MS 2026:

Datum a časZápasVýsledek
sobota 22. března, 20:45Česko – Faerské ostrovy2:1
úterý 25. března, 20:45Gibraltar – Česko0:4
pátek 6. června, 20:45Česko – Černá Hora2:0
pondělí 9. června, 20:45Chorvatsko – Česko5:1
pátek 5. září, 20:45Černá Hora – Česko0:2
čtvrtek 9. října, 20:45Česko – Chorvatsko0:0
neděle 12. října, 18:00Faerské ostrovy – Česko2:1
pondělí 17. listopadu, 20:45Česko – Gibraltar6:0

Jak si čeští fotbalisté vedli na MS v minulosti?

Čeští fotbalisté si na mistrovství světa zahráli pouze jednou v roce 2006. Po porážkách s Itálií (0:2), Ghanou (0:2) a výhře nad USA (3:0) obsadili ve skupině 3. místo a do vyřazovacích bojů nepostoupili.

RokPořadatel MSČesko v kvalifikaciČesko na MS
1998Francie3. místonepostoupilo
2002Jižní Korea a Japonsko2. místo – barážnepostoupilo
2006Německo2. místo – barážkonec ve skupině (3. místo)
2010Jižní Afrika3. místonepostoupilo
2014Brazílie3. místonepostoupilo
2018Rusko3. místonepostoupilo
2022Katar3. místo – barážnepostoupilo
2026USA, Kanada a Mexiko??

Jak vypadalo složení kvalifikačních skupin:

Skupina A: Německo, Slovensko, S. Irsko, Lucembursko.

Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo.

Skupina C: Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko.

Skupina D: Francie, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán.

Skupina E: Španělsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko.

Skupina F: Portugalsko, Maďarsko, Irsko, Arménie.

Skupina G: Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta.

Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino.

Skupina I: Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko.

Skupina J: Belgie, Wales, S. Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko.

Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra.

Skupina L: Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar.

