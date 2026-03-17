Koubkova první nominace. Na baráž bere Daridu, Buchu i Klimenta, nechybí Šulc

Velký návrat do národního týmu potvrzen. Na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel Šulc, do reprezentace se dostali i Pavel Bucha ze Cincinnati či Jan Kliment z Olomouce. Jediným nováčkem je plzeňský záložník Denis Višinský.

Před startem nejdůležitější části roku zůstává ještě jedna otázka.

Kdo bude kapitánem? Po závěrečném utkání kvalifikace s Gibraltarem (6:0) totiž vedení českého fotbalu odebralo pásku Tomáši Součkovi. Nový kouč Koubek tak musí rozhodnout, kdo povede mužstvo v baráži.

„Rozhodnuto máme, ale nepovím. První se to dozví hráči, s nimiž jsem se ještě nesetkal,“ vysvětlil Koubek. Doplnil, že nový kapitán vystřídá Součka na delší dobu.

Březnový program

národního týmu

Česko – Irsko, semifinále baráže (čtvrtek 26. března v Edenu)

Česko – Dánsko/Severní Makedonie, finále baráže/přípravné utkání (úterý 31. března na Letné)

Právě záložník z West Hamu v národním týmu tradičně nechybí, nově ho doplní Bucha z amerického Cincinnati, kterého Koubek dříve trénoval v Plzni, s navrátilcem Daridou, jenž se v národním dresu ukáže po pěti letech.

Pětatřicetiletý záložník ukončil kariéru po mistrovství Evropy v roce 2021. Nyní se ale rozhodl přijmout nabídku na výpomoc v baráži.

Za národní tým si dosud připsal 76 startů a osm gólů. Ve 20 zápasech vedl český celek jako kapitán, zúčastnil se tří evropských šampionátů.

Po zranění se pak pomalu vrací do tréninku Pavel Šulc a v Koubkově nominaci i přes pět vynechaných zápasů ve francouzské lize nechybí, stejně jako jeho bývalý plzeňský parťák a nynější slávista Tomáš Chorý, se kterým oba pod čtyřiasedmdesátiletým koučem tvořili nebezpečné duo.

„S Pavlem jsme v kontaktu. Vypadá to příznivě, léčení se dostalo do pokročilé fáze. Ale tento týden ještě rozhodne, podle toho, jaké bude rozhodnutí klubu,“ řekl Koubek.

Zpět v nominaci je i Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu, který na podzim chyběl kvůli žlutým kartám, nebo Martin Vitík z Boloni, jenž vynechal poslední sraz kvůli zranění. Po roce se vrací olomoucký útočník Kliment.

V bráně chybí zraněný slávista Jindřich Staněk, stálou dvojici Matěj Kovář z Eindhovenu a Martin Jedlička z Baníku doplní Lukáš Horníček z Bragy.

Nominace českých fotbalistů. Uprostřed trenér Miroslav Koubek, vlevo předseda asociace David Trunda a vpravo manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

Zranění do nominace nepustilo ani Adama Hložka z Hoffenheimu či slávistu Davida Zimu, který nedohrál poslední duel ve Zlíně. Zdraví trápí také Davida Douděru, Václava Jemelku, jmenovce Matěje Vydru i Ryneše či brankáře Vítězslava Jaroše.

Do nominace se pak nevešli Václav Černý z Besiktase či Tomáš Čvančara, který hostuje v Celtiku.

Česko v příštích týdnech čekají dva domácí zápasy. Nejdřív úvodní semifinále s Irskem ve čtvrtek 26. března v Edenu, v případě postupu poté v úterý 31. března na Letné finále s vítězem (či přípravný duel s poraženým) ze souboje Dánsko/Severní Makedonie.

Národní tým bude usilovat o teprve druhou účast na mistrovství světa od rozdělení federace a první od roku 2006.

Baráž si Češi zajistili druhým místem v kvalifikaci, kterou před nimi ovládlo Chorvatsko. Na podzim šokovali porážkou 1:2 na Faerských ostrovech, po které skončil trenér Ivan Hašek. Mužstvo poté dočasně vedl jeho asistent Jaroslav Köstl, než vedení asociace ukázalo právě na Koubka.

Ten vedl ještě do září Plzeň, se kterou zažil úspěchy v pohárové Evropě, zahrál si čtvrtfinále Konferenční ligy i osmifinále Evropské ligy. Kvůli špatným výsledkům ho vedení odvolalo a nahradilo Martinem Hyským.

V prosinci se poté dohodl u reprezentace. Čeká ho náročný úkol. A teď poprvé nominoval.

Nominace fotbalové reprezentace na baráž o mistrovství světa
BRANKÁŘI
JMÉNOMUŽSTVONAROZENZG
Lukáš HorníčekBraga13. července 200200
Matěj KovářPSV Eindhoven17. května 2001160
Martin JedličkaBaník Ostrava24. ledna 199810
OBRÁNCI
Vladimír CoufalHoffenheim22. srpna 1992592
Tomáš HolešSlavia31. března 1993382
Štěpán ChaloupekSlavia8. března 200310
David JurásekSlavia7. srpna 2000151
Martin VitíkBoloňa21. ledna 200390
Robin HranáčHoffenheim29. ledna 2000101
Jaroslav ZelenýSparta20. srpna 1992200
Ladislav KrejčíWolverhampton20. dubna 1999233
ZÁLOŽNÍCI
Lukáš ČervPlzeň10. dubna 2001142
Lukáš ProvodSlavia23. říjen 1996353
Michal SadílekSlavia31. května 1999311
Tomáš SoučekWest Ham27. února 19958717
Pavel ŠulcOlympique Lyon29. prosince 2000184
Adam KarabecOlympique Lyon2. července 200342
Pavel BuchaCincinnati11. března 199800
Vladimír DaridaHradec Králové8. srpna 1990768
Tomáš LadraViktoria Plzeň24. dubna 199710
Denis VišinskýViktoria Plzeň21. března 200300
ÚTOČNÍCI
Patrik SchickLeverkusen24. ledna 19965024
Tomáš ChorýSlavia26. ledna 1995196
Mojmír ChytilSlavia29. dubna 1999196
Jan KlimentSigma Olomouc1. září 199391
Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.
