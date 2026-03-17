Koubkova první nominace. Na baráž bere Daridu, Buchu i Klimenta, nechybí Šulc

Před startem nejdůležitější části roku zůstává ještě jedna otázka.
Kdo bude kapitánem? Po závěrečném utkání kvalifikace s Gibraltarem (6:0) totiž vedení českého fotbalu odebralo pásku Tomáši Součkovi. Nový kouč Koubek tak musí rozhodnout, kdo povede mužstvo v baráži.
„Rozhodnuto máme, ale nepovím. První se to dozví hráči, s nimiž jsem se ještě nesetkal,“ vysvětlil Koubek. Doplnil, že nový kapitán vystřídá Součka na delší dobu.
Březnový program
národního týmu
Česko – Irsko, semifinále baráže (čtvrtek 26. března v Edenu)
Česko – Dánsko/Severní Makedonie, finále baráže/přípravné utkání (úterý 31. března na Letné)
Právě záložník z West Hamu v národním týmu tradičně nechybí, nově ho doplní Bucha z amerického Cincinnati, kterého Koubek dříve trénoval v Plzni, s navrátilcem Daridou, jenž se v národním dresu ukáže po pěti letech.
Pětatřicetiletý záložník ukončil kariéru po mistrovství Evropy v roce 2021. Nyní se ale rozhodl přijmout nabídku na výpomoc v baráži.
Za národní tým si dosud připsal 76 startů a osm gólů. Ve 20 zápasech vedl český celek jako kapitán, zúčastnil se tří evropských šampionátů.
Po zranění se pak pomalu vrací do tréninku Pavel Šulc a v Koubkově nominaci i přes pět vynechaných zápasů ve francouzské lize nechybí, stejně jako jeho bývalý plzeňský parťák a nynější slávista Tomáš Chorý, se kterým oba pod čtyřiasedmdesátiletým koučem tvořili nebezpečné duo.
„S Pavlem jsme v kontaktu. Vypadá to příznivě, léčení se dostalo do pokročilé fáze. Ale tento týden ještě rozhodne, podle toho, jaké bude rozhodnutí klubu,“ řekl Koubek.
Zpět v nominaci je i Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu, který na podzim chyběl kvůli žlutým kartám, nebo Martin Vitík z Boloni, jenž vynechal poslední sraz kvůli zranění. Po roce se vrací olomoucký útočník Kliment.
V bráně chybí zraněný slávista Jindřich Staněk, stálou dvojici Matěj Kovář z Eindhovenu a Martin Jedlička z Baníku doplní Lukáš Horníček z Bragy.
Zranění do nominace nepustilo ani Adama Hložka z Hoffenheimu či slávistu Davida Zimu, který nedohrál poslední duel ve Zlíně. Zdraví trápí také Davida Douděru, Václava Jemelku, jmenovce Matěje Vydru i Ryneše či brankáře Vítězslava Jaroše.
Do nominace se pak nevešli Václav Černý z Besiktase či Tomáš Čvančara, který hostuje v Celtiku.
Česko v příštích týdnech čekají dva domácí zápasy. Nejdřív úvodní semifinále s Irskem ve čtvrtek 26. března v Edenu, v případě postupu poté v úterý 31. března na Letné finále s vítězem (či přípravný duel s poraženým) ze souboje Dánsko/Severní Makedonie.
Národní tým bude usilovat o teprve druhou účast na mistrovství světa od rozdělení federace a první od roku 2006.
Baráž si Češi zajistili druhým místem v kvalifikaci, kterou před nimi ovládlo Chorvatsko. Na podzim šokovali porážkou 1:2 na Faerských ostrovech, po které skončil trenér Ivan Hašek. Mužstvo poté dočasně vedl jeho asistent Jaroslav Köstl, než vedení asociace ukázalo právě na Koubka.
Ten vedl ještě do září Plzeň, se kterou zažil úspěchy v pohárové Evropě, zahrál si čtvrtfinále Konferenční ligy i osmifinále Evropské ligy. Kvůli špatným výsledkům ho vedení odvolalo a nahradilo Martinem Hyským.
V prosinci se poté dohodl u reprezentace. Čeká ho náročný úkol. A teď poprvé nominoval.
|BRANKÁŘI
|JMÉNO
|MUŽSTVO
|NAROZEN
|Z
|G
|Lukáš Horníček
|Braga
|13. července 2002
|0
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|17. května 2001
|16
|0
|Martin Jedlička
|Baník Ostrava
|24. ledna 1998
|1
|0
|OBRÁNCI
|Vladimír Coufal
|Hoffenheim
|22. srpna 1992
|59
|2
|Tomáš Holeš
|Slavia
|31. března 1993
|38
|2
|Štěpán Chaloupek
|Slavia
|8. března 2003
|1
|0
|David Jurásek
|Slavia
|7. srpna 2000
|15
|1
|Martin Vitík
|Boloňa
|21. ledna 2003
|9
|0
|Robin Hranáč
|Hoffenheim
|29. ledna 2000
|10
|1
|Jaroslav Zelený
|Sparta
|20. srpna 1992
|20
|0
|Ladislav Krejčí
|Wolverhampton
|20. dubna 1999
|23
|3
|ZÁLOŽNÍCI
|Lukáš Červ
|Plzeň
|10. dubna 2001
|14
|2
|Lukáš Provod
|Slavia
|23. říjen 1996
|35
|3
|Michal Sadílek
|Slavia
|31. května 1999
|31
|1
|Tomáš Souček
|West Ham
|27. února 1995
|87
|17
|Pavel Šulc
|Olympique Lyon
|29. prosince 2000
|18
|4
|Adam Karabec
|Olympique Lyon
|2. července 2003
|4
|2
|Pavel Bucha
|Cincinnati
|11. března 1998
|0
|0
|Vladimír Darida
|Hradec Králové
|8. srpna 1990
|76
|8
|Tomáš Ladra
|Viktoria Plzeň
|24. dubna 1997
|1
|0
|Denis Višinský
|Viktoria Plzeň
|21. března 2003
|0
|0
|ÚTOČNÍCI
|Patrik Schick
|Leverkusen
|24. ledna 1996
|50
|24
|Tomáš Chorý
|Slavia
|26. ledna 1995
|19
|6
|Mojmír Chytil
|Slavia
|29. dubna 1999
|19
|6
|Jan Kliment
|Sigma Olomouc
|1. září 1993
|9
|1