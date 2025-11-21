Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili

Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval: „Češi umějí být silní!“ Irové se už na březnový výjezd do Česka těší natolik, že už vykoupili letenky do Prahy.
Všechna místa na ranním letu společnosti Aer Lingus z Dublinu v den zápasu 26. března zmizela během několika minut po losu. Kdyby organizátoři z fotbalové asociace umístili zápas do Edenu, či na Letnou, dostanou hosté do svého sektoru kolem tisícovky vstupenek.

Přesto opakovaně platilo, že jste vlajky a fanoušky soupeře na stadionech vídali v hojném počtu i na domácích tribunách. V říjnu vlály některé chorvatské také těsně vedle českých nejaktivnějších příznivců.

A dá se čekat, že Irové svou šanci dostat se na světový šampionát poprvé od roku 2002 poctí pořádnou návštěvou.

„Vím, že do Prahy je těžké jet, je tam horká půda, ale v tomto zápase se může stát cokoli, což jsme viděli v Maďarsku,“ připomněl Hallgrímsson postupový gól na 3:2 útočníka Parrotta, který v nastavení Irům zajistil baráž.

„Nejzajímavější je, že když vyhrajeme, máme finále doma. Znamenalo by to pro nás hodně. Jak finančně pro svaz, tak hlavně opravdu vzrušující a důležitý zápas pro fanoušky. Vytvořili by nám v Dublinu jedinečné prostředí,“ dodal kouč.

Irští novináři označili Čechy za skvělý los a doplnili, že reprezentanti nejsou v pohodě. Vyzdvihli, že byl kapitán Tomáš Souček zbaven pásky a po odvolání Ivana Haška po porážce na Faerských ostrovech nemají Češi ani stálého trenéra.

„To my jsme prohráli v Arménii a málem jsme také vyhazovali trenéra,“ pobavil Hallgrímsson. „Je to podobná situace. Češi nedávno remizovali s Chorvatskem, což ukazuje, jak silní umějí být. Bude to jako finále poháru. Jsou v žebříčku FIFA výše než my. Doufejme, že v březnu nebudou ve formě,“ přál si.

Osmapadesátiletý Hallgrímsson dovedl rodný Island k jeho historicky první účasti na mistrovství světa v roce 2018, což je v maličké zemi pořád národní zázrak. On přitom nadále příležitostně provozoval zubařskou praxi.

Teď by rád dostal na šampionát také Irsko.

