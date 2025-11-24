Plavecká výprava přišla před ME o hvězdu. Seemanová obhajovat medaili nebude

„Chtěla bych oznámit, že na doporučení sportovního lékařského týmu jsem kvůli zdravotním komplikacím přerušila přípravu na ME a mistrovství v krátkém bazénu se bohužel nezúčastním,“ napsala bez bližších podrobností Seemanová. V Lublinu plánovala závodit na kraulařských distancích 100, 200 a 400 metrů a také na 100 metrů motýlek.
Nakonec však podruhé za sebou o zimní vrchol přijde. Loni kvůli zranění kotníku nestartovala na MS v krátkém bazénu. Letos pod vedením nového trenéra Toma Rushtona obsadila na MS v dlouhém bazénu v Singapuru páté místo ve své hlavní disciplíně 200 metrů volný způsob. Byla tam nejlepší Evropankou.
Po odstoupení Seemanové bude mít česká výprava na ME v krátkém bazénu 14 plavců. V nominaci nechybí obhájkyně bronzu na 200 metrů prsa Kristýna Horská ani druhý český finalista z letního MS Jan Čejka, jenž byl v Singapuru šestý na 200 metrů znak. K dalším nadějím české výpravy patří medailisté z loňského ME Barbora Janíčková a Daniel Gracík nebo znakař Miroslav Knedla, který zamíří do Polska z univerzity v americkém Bloomingtonu, kde studuje.