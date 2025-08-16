Vítězné odskočení z atletického důchodu. Špotáková triumfovala na MČR družstev

Špotáková o 79 centimetrů porazila účastnici loňských olympijských her v Paříži a stříbrnou medailistku z červencového mistrovství Evropy do 23 let Petru Sičakovou.
Trojnásobná mistryně světa, která se vrací k závodům příležitostně, se představila v barvách pražské Dukly v oštěpařském sektoru poprvé od loňského září.
„Návrat byl poměrně těžký, první dva pokusy jsem vůbec netrefila. Ale pořád jsem věřila, že mám na to hodit 55 metrů. To jsem skoro splnila. Tolik bodů pro tým, to jsem nečekala,“ řekla v rozhovoru na ploše držitelka světového rekordu 72,28 metru, který vytvořila v roce 2008.
Vítězství si dnes zajistila třetím hodem, pak už v soutěži nepokračovala. „Už odhadnu, že v té chvíli víc dát nemůžu. Každý pokus navíc už by mě bolel,“ konstatovala Špotáková.
Muži Dukly zvítězili před Univerzitou Brno a Kladnem, kterému pomohl k třetímu místu koulař Tomáš Staněk. Český rekordman závodil poprvé od zranění na červnové Zlaté tretře v Ostravě, kde si natrhl prsní sval. Zhruba měsíc před mistrovstvím světa v Tokiu předvedl výkon 19,47 metru.
„Jsem rád, že jsem házel technicky. Samozřejmě tam byly nějaké chyby, proto jsem musel jít tři pokusy,“ řekl Staněk. „Nedařilo se mi asi tak jako v tréninku. Ale možná je to i tím, že se to stalo před dvěma měsíci tady. Člověk je proto takový opatrnější, než by musel. Na vyladění formy máme ještě spoustu času.“
Ve skoku o tyči útočila Amálie Švábíková na své letošní maximum 474 cm, nakonec vyhrála výkonem 457 cm. USK pomohla ke třetímu místu za Plzní a Kladnem.
Mistrovství ČR atletických družstev
Ostrava:
Celkově: 1. Dukla Praha 302, 2. Univerzita Brno 260,7, 3. Tepo Kladno 177, 4. Škoda Plzeň 164,2, 5. Sokol Hradec Králové 156,7, 6. AK Olomouc 140, 7. Vítkovice 137, 8. Hvězda Pardubice 114, 9. Olymp Praha 94, 10. Spartak Praha 4 46,2, 11. Sokol Kolín 42,2.
100 m (vítr -0,2 m/s): 1. Kubelík (Univerzita Brno) 10,55, 200 m (-1,0 m/s): 1. Kubelík 20,86, 400 m: 1. Loupal (Dukla) 46,38, 800 m: 1. Dudycha (Olymp Praha) 1:47,02, 1500 m: 1. Kotyza (Univerzita Brno) 3:50,96, 5000 m: 1. Sasínek (Olymp Praha) 14:40,86, 110 m př. (+0,2 m/s): 1. Kolomazník (Hradec Králové) 13,63, 400 m př.: 1. Müller (Dukla) 49,74, 3000 m př.: 1. Kovář (Dukla) 8:52,97, výška: 1. Tomášek (Univerzita Brno) 215, tyč: 1. S. Hajzler (Plzeň) 525, dálka: 1. Novotný (Olomouc) 759, trojskok: 1. Pospíšil (Olomouc) 14,68, koule: 1. Staněk (Kladno) 19,47, disk: 1. J. Forejt (Plzeň) 56,74, oštěp: 1. Konečný (Olymp Praha) 74,07, kladivo: 1. Myslyvčuk (Dukla) 76,37, chůze 5000 m: 1. Hlaváč (Kladno) 20:21,80, 4x100 m: 1. Hradec Králové 40,93, 4x400 m: 1. Dukla 3:13,23.
Ženy:
Celkově: 1. Škoda Plzeň 270,5, 2. Tepo Kladno 219, 3. USK Praha 205,5, 4. Dukla Praha 172, 5. Olymp Brno 168, 6. Vítkovice 143, 7. Olymp Praha 139,5, 8. Slavia Praha 104,5, 9. Sokol Kolín 82, 10. Sokol Opava 40.
100 m (-1,7 m/s): 1. Maňasová (Vítkovice) 11,29, 200 m (+0,9 m/s): 1. N. Bendová (USK) 23,58, 400 m: 1. Ledecká (Plzeň) 52,88, 800 m: 1. Vondrová (USK) 2:02,84, 1500 m: 1. Ficenec (Dukla) 4:22,40, 5000 m: 1. Hrochová (Plzeň) 16:43,30, 100 m př. (+0,6 m/s): 1. Šínová (Dukla) 13,04, 400 m př.: 1. Vaňková (Slavia) 56,92, 3000 m př.: 1. Stýblová (Olymp Praha) 10:01,39, výška: 1. Hrubá (USK) 183, tyč: 1. Amálie Švábíková (USK) 457, dálka: 1. Volná (Plzeň) 621, trojskok: 1. Suchá (Plzeň) 13,85, koule: 1. Brzyszkowská (Vítkovice) 15,25, disk: 1. Tichá (Plzeň) 54,09, oštěp: 1. Špotáková (Dukla) 54,57, kladivo: 1. Kaňuchová (Kladno) 66,04, chůze 5000 m: 1. Klimentová (Olymp Brno) 23:12,71, 4x100 m: 1. Kladno 46,21, 4x400 m: 1. Kladno 3:45,39.