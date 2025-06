Kapitán je hromosvod. Nebudu přehnaně emotivní, holky se těší, říká Strýcová

Kariéru jste ukončila v roce 2023, měla jste už tehdy jasno, že se chcete kolem tenisu pohybovat i nadále?

To ne, nejdřív jsem chtěla být nějakou dobu bez něj, což jsem taky byla. Ale když se mi narodila dcera Josefína (loni v květnu), tak jsem si říkala, že by mě bavilo dělat nějakou roli u reprezentace. S Petrem jsem se o tom bavila už minulý rok a teď přišla tahle nabídka. Pár dní jsem si dala na rozmyšlenou, protože mám doma dvě malé děti, ale řekla jsem si, že do toho půjdu.

A rovnou začnete na nejvyšší funkci.

Ano. Mám z toho velký respekt, ale myslím, že během vlastní kariéry jsem posbírala dost zkušeností. Nemyslím si, že se to budu muset učit, ale určitě budou momenty, kdy mi bude Petr radit. Hrát tenis je totiž úplně něco jiného než být kapitánka. Každopádně do toho dám maximum a budu se snažit holky dovést k trofeji.

Takže budete chtít navázat na předchozí úspěšné roky?

Nejdřív bych se soustředila na baráž, pak první kolo a pak až případné finále. Očekávat od holek samé tituly je těžké. Každý dělá, co může, ale někdy se to sejde tak, že se nevyhraje.

V čem vidíte největší výzvu, která na vás v nové roli čeká?

Asi ve všem. Nebudu se měnit, budu ty věci dělat podle toho, jak je cítím. Nechci být přehnaně emotivní ani pozitivní. Budu neutrální a budu se to učit za pochodu.

Už jste mluvila s budoucími svěřenkyněmi?

Ano, se všemi. Nechtěla jsem, aby se o mém nástupu dozvěděli z médií, takže jsme je s Petrem všechny obvolali. A byly nadšené, že to takhle bude, na spolupráci se těší.

Barbora Strýcová s vítěznou trofejí Fed Cupu

Může vám pomoct, že proti některým jste sama hrávala?

Už jich tam moc není, jen Maky (Vondroušová), Kája (Muchová), Katka (Siniaková) a Bára (Krejčíková), k nim nastupují mladé hráčky. Ale určitě je to pro mě výhoda, s Maky jsme hrály i čtyřhru. Je dobře, že je znám.

A mladší tenistky plánujete zapojovat?

Určitě, protože hrají výborně. Tereza Valentová předvedla skvělou formu na Roland Garros, i další hrají skvěle.

V listopadu čeká Češky baráž o udržení ve světové skupině. Kapitánem ještě bude Petr Pála, ale vy už budete součástí týmu. Máte představu, co vše budete odkoukávat?

O detailech jsme se ještě nebavili. Hlavně pro mě bude důležité tam být a navnímat Petra, jak s holkami jedná a jak všechno řeší. Zajímá mě třeba, jak se rozhoduje, jestli být na důležitém tréninku, nebo jít na mítink.

Během vaší úspěšné reprezentační kariéry jste roli kapitána poznala z hráčské strany. Jak moc je důležitá?

Velmi. Nejdůležitější je při stmelování kolektivu, protože kapitán je takový hromosvod. A Petr v tomhle odváděl opravdu neuvěřitelnou práci. Se všemi jednal správně, i když někdy musel říct blbé zprávy, že někdo nebude hrát. Vždycky to dobře uměl, a taky proto byl ve funkci tak dlouho a měl tolik úspěchů.

Vnímáte, že více zemí má teď v BJK Cupu kapitánky?

Jo, je to trend. A říkám si: Proč ne? Žena hráčkám rozumí trochu líp než chlap. Dokáže líp vycítit, jak se v daný moment cítí.

Tenistky často musí zvažovat, jak skloubit reprezentaci s individuální kariérou. Budete se je snažit přesvědčovat, aby za Česko hrály?

Doufám, že budou chtít samy. A taky záleží na plánu. Teď to vychází blbě, že baráž hrajeme až úplně na konci v listopadu, kdy už holky mají po sezoně a jsou unavené. Chápu, že když je hráčka unavená nebo zraněná, tak se jí reprezentovat nechce.

Už víte, na jaký turnaj za svěřenkyněmi vyrazíte?

Chystám se na Wimbledon, na kterém ještě budu hrát legendy, tak doufám, že ve druhém týdnu ještě budou holky ve hře.

A už se připravujete?

Raketu jsem nedržela v ruce rok a půl, takže příští týden bych chtěla začít. Musím ještě někoho sehnat na trénink.

Třeba nové svěřenkyně?

No jasně!

Takhle dlouho bez tenisu jste vydržela v pohodě?

Ano, nechybí mi. Jinak sportuju, chodím denně běhat a cvičit, ale tenis se mi jen tak pro sebe hrát nechce. Ale když mám důvod, tak jo, takže teď vzhledem k Wimbledon už mě zase láká.