První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

  19:07
Brankářská jednička Slavie Barbora Votíková odchází na hostování do konce sezony do londýnského Arsenalu. Do Anglie se vrací po roce a půl, tehdy působila v Tottenhamu. Ve WSL, nejlepší lize žen v Evropě, dosud hrály jen dvě české fotbalistky: kromě Votíkové ještě Kateřina Svitková ve West Hamu a poté v Chelsea.
Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky. | foto: Slavia.cz

Teplice, 3.12. 2024, fotbal Česko Portugalsko baráž o ME ženy. Plačící Barbora...
Barbora Votíková v reprezentaci
Barbora Votíková při svých začátcích v reprezentaci
Brankářka Barbora Votíková
21 fotografií

Fotbalistky Arsenalu jsou gigantem ve světě ženského fotbalu. Loni po 18 letech triumfovaly v Lize mistryň, když ve finále skolily 1:0 Barcelonu. V domácí WSL byly druhé za Chelsea. A všechny své domácí ligové zápasy hrají na Emirates Stadium, který slouží zejména prvnímu týmu mužů. I v Anglii jde o unikát.

Pro 29letou gólmanku české reprezentace jde o třetí zahraniční angažmá. Ve Slavii má Votíková smlouvu do léta 2027 a byla jasnou jedničkou, nyní její roli nejspíš převezme 20letá Vanesa Jílková.

Arsenal hledá konkurenci k německé gólmance Anneke Borbeové. Ta v listopadu nahradila mezi tyčemi zraněnou oporu Daphne van Domselaarovou, ale zatím se jí nedaří ideálně. Navíc je mimo hru kvůli přetrženému vazu v koleni také Manuela Zinsbergerová.

Barbora Votíková v Arsenalu.

Původně měl Arsenal zájem o Lauru Dickovou z německého Hoffenheimu, ale z transferu sešlo. Sáhl tak po zkušené Češce.

S fotbalem začínala ve Viktorii Plzeň, než v roce 2014 přestoupila do Slavie. Tehdy nakoukla poprvé i do ženské reprezentace. Bylo jí osmnáct, když si v říjnu 2014 zachytala v Náchodě přípravu proti Polsku (1:1), první repre gól jí dala Ewa Pajorová, nyní hvězda Barcelony a kapitánka polské reprezentace.

Zejména díky skvělým reflexům a práci na brankové čáře se Votíková zařadila mezi největší talenty českého ženského fotbalu. A v létě 2021 přestoupila do Paris St. Germain.

Když z ní PSG udělalo jedničku a dostala číslo 30 jako Messi, mluvila o splněném snu. Jenže brzy bylo vše jinak. Květen 2022, prasklý křížový vaz v koleni, téměř celá sezona fuč. Horko těžko se dostávala zpět.

V létě 2023 tak kývla na šanci v Tottenhamu. Svůj debut oslavila čistým kontem a cenou pro nejlepší hráčku utkání. Ale pak jí připadla role dvojky, nastoupila jen do šesti ligových zápasů a pěti pohárových.

„Chtěla jsem opět pravidelně hrát, i to rozhodlo pro můj návrat do Slavie,“ říkala předloni v létě už v sešívaném. Odchytala 16 ligových zápasů, dostala cenu pro nejlepší gólmanku sezony a se slávistkami získala mistrovský double. Nyní míří zpět do Anglie.

Fotbalistky Arsenalu jsou na 4. místě WSL, na vedoucí Manchester City ztrácí propastných 13 bodů. A právě v neděli hrají doma proti City. O tři dny později narazí v Lize mistryň na belgickou Lovaň.

Bude u toho i Votíková?

Vstoupit do diskuse

Člen vlády bezprecedentně vydírá prezidenta, pustil se Hřib do Macinky

Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů ve Sněmovně před vyhlášením...

První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Donald Trump (19. ledna 2026)

Doporučujeme

Ruská opozice bude mít své zastoupení v Radě Evropy. Putinův režim zuří, opozičníci se porafali

Premium
Ruští opozičníci Garri Kasparov (vlevo) a Michail Chodorkovskij si povídají...

Komentář

Jsou staří digitálně diskriminovaní? Končící ombudsman Křeček nabídl zajímavé postřehy

Stanislav Křeček, ombudsman, veřejný ochránce práv (8. listopadu 2022)

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Názor

Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama

Stejně jako jiné světové ledovce, i ten Františka Josefa rychle mizí. Podle...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu

Tomas-Llorenc Guarino Sabate

Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.