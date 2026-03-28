Veselý se Satoranským zářili v Eurolize. Barcelona přetlačila Crvenou Zvezdu

  0:21aktualizováno  0:21
Čeští basketbalisté Jan Veselý a Tomáš Satoranský patřili k tahounům Barcelony při vítězství 92:88 po prodloužení nad Crvenou zvezdou Bělehrad v 34. kole Euroligy. Pivot Veselý byl se 14 body druhým nejlepším střelcem týmu a Satoranský s téměř 36 minutami jeho nejvytíženějším hráčem a s 12 body čtvrtým nejlepším střelcem.

Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad. | foto: Profimedia.cz

Satoranský všechny své body nastřílel v druhém poločase a pětiminutovém prodloužení, v němž zaznamenal pět bodů. Během utkání se dostal na metu 1500 bodů v Eurolize a přidal šest asistencí a osm doskoků. Veselý měl dvě asistence a doskočil sedm míčů.

Barcelona měla blízko k vítězství už v řádné hrací době, ale taktickými chybami promarnila pětibodové vedení 75:70, které měla ještě 13 sekund před sirénou.

V prodloužení ale přece jen katalánský tým, jehož nejlepším střelcem byl s 18 body Will Clyburn, dosáhl na třetí výhru za sebou a v tabulce je s bilancí 20-14 osmý. Do čtvrtfinále play off postoupí šest týmů, mužstva na sedmém až desátém místě čeká předkolo.

Euroliga basketbalistů

34. kolo

Fenerbahce Istanbul - Žalgiris Kaunas 82:92
Panathinaikos Atény - Monako 107:97
Baskonia - Hapoel Tel Aviv 118:109
FC Barcelona - Crvena zvezda Bělehrad 92:88 po prodl. (za domácí Veselý 14 bodů, 2 asistence, 7 doskoků a Satoranský 12 bodů, 6 asistencí a 8 doskoků)
Partizan Bělehrad - Valencie 110:104 po prodl.

