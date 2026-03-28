Veselý se Satoranským zářili v Eurolize. Barcelona přetlačila Crvenou Zvezdu

Satoranský všechny své body nastřílel v druhém poločase a pětiminutovém prodloužení, v němž zaznamenal pět bodů. Během utkání se dostal na metu 1500 bodů v Eurolize a přidal šest asistencí a osm doskoků. Veselý měl dvě asistence a doskočil sedm míčů.
Barcelona měla blízko k vítězství už v řádné hrací době, ale taktickými chybami promarnila pětibodové vedení 75:70, které měla ještě 13 sekund před sirénou.
V prodloužení ale přece jen katalánský tým, jehož nejlepším střelcem byl s 18 body Will Clyburn, dosáhl na třetí výhru za sebou a v tabulce je s bilancí 20-14 osmý. Do čtvrtfinále play off postoupí šest týmů, mužstva na sedmém až desátém místě čeká předkolo.
Euroliga basketbalistů
34. kolo
Fenerbahce Istanbul - Žalgiris Kaunas 82:92