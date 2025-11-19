První soutěžní zápas dva a půl roku po zahájení rozsáhlé rekonstrukce odehrají svěřenci německého trenéra Hansiho Flicka na Camp Nou už tuto sobotu, kdy přivítají v utkání španělské ligy Athletic Bilbao. Poprvé se na zmodernizovaný stadion hráči i fanoušci dostali začátkem listopadu. Na otevřený trénink si zakoupilo vstupenky přes 20 000 diváků.
Pro utkání Ligy mistrů musela Barcelona získat od UEFA výjimku. Pravidla totiž hovoří o tom, že tým musí v ligové fázi odehrát všechny čtyři domácí zápasy na stejném stadionu. Ligu mistrů hrála Barcelona na Camp Nou naposledy v říjnu 2022, kdy podlehla 0:3 Bayernu Mnichov.
Naposledy se hrál soutěžní zápas na trávníku slavného stánku v květnu 2023. Během rekonstrukce hráli fotbalisté Barcelony na Olympijském stadionu, některé zápasy hostil jejich tréninkový Stadion Johana Cruyffa, který má kapacitu jen 6000 diváků. Původně klub předpokládal, že se fotbalisté na stadion vrátí už v listopadu loňského roku ke 125. výročí vzniku klubu, práce ale nabraly skluz.
Modernizace stadionu nicméně ještě není dokončena, práce na horním patře pokračují a plánovaná střecha také není hotová. Na duel s Bilbaem byla kapacita stanovena na 45 401 fanoušků, katalánský klub ji plánuje do konce roku navýšit na 62 000 diváků. Po dokončení přestavby, která vyjde zhruba na 1,2 miliardy eur (29,2 miliardy korun), by Camp Nou měl pojmout 105 000 fanoušků.