Výhra v El Clásicu začala oslavy. Barcelona porazila Real a má 29. mistrovský titul

  23:30
Fotbalisté Barcelony získali svůj 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem. Katalánský klub poslal do vedení v 9. minutě Marcus Rashford, který se trefil z přímého kopu a zaznamenal osmý gól v sezoně.
Fotbalisté Barcelony slaví zisk mistrovského titulu ve španělské lize.

Fotbalisté Barcelony oslavují gól Marcuse Rashforda.
Brankář Thibaut Courtois se ohlíží za míčem, který do jeho sítě poslal Ferran Torres.
Křídelník Ferran Torres z Barcelony se raduje z gólu v utkání proti Realu Madrid.
Záložník Fermín López z Barcelony se snaží přejít přes Trenta Alexandera-Arnolda z Realu Madrid.
O druhou branku se postaral o devět minut později Ferrán Torres, který skóroval pošestnácté v ročníku a vyrovnal tak spoluhráče Lamineho Yamala.

Barcelona zvítězila v jedenáctém ligovém zápase po sobě, k titulu by jí přitom stačil i bod. Mistrovské oslavy vypukly jen několik hodin po úmrtí otce barcelonského trenéra Hansiho Flicka, o němž klub informoval na sociálních sítích.

Real Madrid doplatil na četné absence zraněných hráčů, mezi nimiž figurovali Kylian Mbappé, Federico Valverde, Rodrygo či Arda Güler.

Gonzalo García z Realu Madrid a Gerard Martin z Barcelony
Brankář Thibaut Courtois z Realu Madrid se marně natahuje po střele Marcuse...

Villarreal remizoval 1:1 na hřišti Mallorky a navýšil náskok na čtvrté Atlético Madrid na rozdíl šesti bodů. Proti Mallorce, která na domácím stadionu prohrála naposledy na konci února a v dubnu tam porazila Real Madrid, se ujal vedení v 31. minutě po Pérezově penaltě.

Mallorca ještě do poločasu vyrovnala zásluhou Muriqiho, který využil chyby gólmana hostů Tenase při chytání centru. Kosovský útočník zaznamenal 22. gól v sezoně a má jen o dvě branky méně než nejlepší střelec ligy Mbappé.

Mallorca se po remíze posunula ve vyrovnané tabulce na 13. místo, na sestupové pásmo má náskok jen dvou bodů.

Španělská La Liga
35. kolo 10. 5. 2026 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Real Madrid Real Madrid 2:0 (2:0)
Góly:
9. Rashford
18. Torres
Sestavy:
Joan García – Eric García, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (77. Bernal), Pedri (C) – Fermín López (88. Balde), Olmo (64. de Jong), Rashford (64. Raphinha) – Torres (77. Lewandowski).
Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, F. García – B. Díaz (79. Mastantuono), Tchouaméni, Camavinga (70. Pitarch), Bellingham – Gonzalo García (79. Palacios), Vinícius Júnior (C).
Náhradníci:
Aller, Szczęsny – Araújo, Bardghji, Casadó, Espart, Koundé.
Lunin, Mestre – Alaba, Huijsen, Á. Carreras, Cestero Sancho, Jimenez.
Žluté karty:
52. Olmo, 81. Raphinha
40. Camavinga, 51. Asencio, 55. Bellingham, 81. Alexander-Arnold

Rozhodčí: Hernández Hernández – Naranjo Pérez, Cerdán Aguilar

Počet diváků: 62213

Španělská La Liga
35. kolo 10. 5. 2026 14:00
Mallorca Mallorca : Villarreal Villarreal 1:1 (1:1)
45+2. Muriqi
31. A. Pérez
L. Román – Morey (70. Calatayud), Mascarell, Valjent (C), Mojica (62. Lato) – Darder, Morlanes (70. Virgili) – Luvumbo, Torre (76. David López), S. Costa – Muriqi.
Tenas – Mouriño, R. Marín, Veiga, Cardona – Buchanan (70. G. Moreno), Comesaña (C) (75. Parejo), Partey, A. González (63. Moleiro) – A. Pérez (70. Mikautadze), Oluwaseyi (63. Pépé).
Cuéllar – Antonio Sánchez, Asano, Riba, Prats, Llabrés, Olaizola, Orejuela.
J. Reis – Pedraza, P. Navarro, Freeman, Kambwala, P. Gueye, L. Costa.
71. S. Costa, 73. Muriqi
Rozhodčí: V. García – E. Fernándezová, Villaseñor.

Počet diváků: 19663

Španělská La Liga
35. kolo 10. 5. 2026 18:30
Real Oviedo Real Oviedo : Getafe Getafe 0:0 (0:0)
Escandell – N. Vidal (85. Ahijado), Bailly (13. Costas), Calvo (C), J. López – Hassan (57. Alhassane), Sibo, Reina, Thiago Fernández (64. Cazorla) – Šájrá (85. Borbas), Viñas (85. Forés).
Soria – J. Iglesias (86. Mayoral), Abqár (73. Sancris), Duarte, Z. Romero, Davinchi (64. J. Muñoz) – L. Milla, Dakonam (C), Arambarri – M. Martín (46. L. Vázquez), Satriano.
Moldovan – Carmo, Ejaria, Fonseca, Ilić, Colombatto.
Letáček – Boselli, Rico, Nyom, Cáceres, Kamara, Liso, Birmančević.
14. Viñas, 73. Costas
69. Abqár, 90+2. Sancris
54. J. López, 78. Sibo
Rozhodčí: Soto – Álvarez, Becerril

Španělská La Liga
35. kolo 10. 5. 2026 16:15
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Valencia Valencia 0:1 (0:0)
72. Sadiq
Simón – Gorosabel, Yeray (C), Laporte (46. Vivian), Berchiche – Jauregizar, Rego (71. Vesga) – R. Navarro (71. U. Gómez), Sancet (65. Berenguer), N. Williams (36. I. Williams) – Guruzeta.
Dimitrievski – Saravia (90+6. J. Vázquez), Cömert, Tárrega, Gayà (C) – Rioja, Pepelu (70. Ugrinić), G. Rodríguez, Diego López (70. Ramazani) – Guerra (82. U. Núñez) – Duro (70. Sadiq).
Padilla – Areso, Boiro, Izeta, Lekue, N. Serrano, Paredes.
Agirrezabala, Rivero – Almeida, Danjuma, Raba, Iranzo, Santamaría.
16. Laporte, 55. Rego
50. Cömert, 59. Pepelu, 88. Sadiq

Rozhodčí: Ortiz Arias – Garrido Romero, Santiago Sacristán

Počet diváků: 46880

