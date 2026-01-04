Satoranský řádil v El Clásicu, Barcelona po sérii porážek zdolala Real

Satoranský proměnil všechny čtyři trojky, které vystřelil. V zápase odehrál přes 24 minut a zaznamenal také pět asistencí a tři doskoky. Více bodů v dresu Barcelony dali jen Kevin Punter (19) a Nicolás Laprovíttola (17). Nejlepším střelcem utkání byl s 27 body domácí Mario Hezonja.
Barcelona uspěla v duelu s obhájcem titulu i v okleštěné sestavě. Kvůli nemoci hostům chyběli Jan Veselý a Darío Brizuela, vinou zranění jsou mimo hru Will Clyburn a Juan Núňez.
V tabulce je Barcelona čtvrtá s bilancí 10-4. Real zůstal po druhé porážce v soutěži první, doteď v lize prohrál jen ve druhém kole s Baskonií rovněž 100:105.