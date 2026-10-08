Bartůňková porazila v derby Muchovou, na Masters v Pekingu ji čeká semifinále

V boji o premiérový postup do finále narazí na Rusku, buď na Mirru Andrejevovou, nebo Jekatěrinu Alexandrovovou.
Bartůňková, která plní v čínské metropoli roli nasazené šestadvacítky, porazila turnajovou sedmičku a spoluhráčku z klubu I. ČLTK Praha na elitním okruhu poprvé. Muchovou přehrála v počtu vítězných míčů 19:12 a udělala jen 15 nevynucených chyb, zatímco její krajanka jich zaznamenala 37.
Finalistka juniorského Wimbledonu z roku 2023 pokračuje v Pekingu v povedeném vystoupení. Před Muchovou vyřadila světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Bělorusku Arynu Sabalenkovou nebo Polku Magdalenu Frechovou a Sinju Krausovou z Rakouska.
Bartůňková dělala od začátku Muchové problémy útočnou hrou. Dařilo se jí dobře returnovat i zkracovat výměny a světová osmička se proti ní dostávala těžko do tempa. V prvním setu Bartůňková utekla díky dvěma brejkům do vedení 5:0. Muchová třemi vyhranými gamy za sebou snížila a odvrátila pět setbolů, ale šestou možnost ukončit sadu už Bartůňková využila.
Ve druhém setu Bartůňková nepolevovala a Muchová dál nenacházela na její hru recept. Proti o deset let mladší soupeřce uhrála jen deset fiftýnů a rozloučila se s turnajem kanárem. Set poměrem 0:6 prohrála Muchová poprvé od března, kdy v Indian Wells podlehla 2:6, 0:6 Polce Ize Šwiatekové.
Turnaj žen v Pekingu
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: