Že olympijské logo tvoří pět spojených kruhů, ví téměř každý. Už méně lidí však vyjmenuje jejich barvy. A jen málokdo dokáže bez zaváhání říct, jak jsou v logu správně seřazené. Problém s tím i ti nejpovolanější.
Sedm závodníků dostalo od Mezinárodní rychlobruslařské federace jediný úkol: přiřadit k černobílým kruhům správné barvy. Zadání se ukázalo být těžší, než by se na první pohled zdálo.
Většinou hádající správně trefili, že doprostřed horní řady patří černý kruh. V umístění zeleného, modrého, červeného a žlutého se ale pak tipy výrazně rozcházely. Někteří však dokonce netrefili ani jeden kruh.
Úplně nakonec přišla na řadu česká superhvězda Martina Sáblíková — a jako jediná uspěla. Nejenže označila všechny kruhy správně, ale udělala to s absolutní jistotou a nejrychleji ze všech.
Znalost Sáblíkové někteří fanoušci v komentářích přičítali zkušenostem. „To je vidět, kdo je tam poprvé a kdo už pošesté,“ psali na adresu trojnásobné olympijské vítězky.
Objevil se také komentář, který navrhoval podrobit testem všechny závodníky na olympiádě a diskvalifikovat každého, který by neprošel. „To by byla hodně nudná olympiáda, si myslím,“ stálo v jedné z reakcí.
Pro Martinu Sáblíkovou jsou hry v Miláně rozloučením s mimořádně úspěšnou kariérou.