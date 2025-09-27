Historický úspěch. Čeští baseballisté vezou z mistrovství Evropy bronzové medaile

Češi zdolali předloňské evropské šampiony Španěly na turnaji i podruhé. V základní části je porazili 9:1. Turnaj zakončili s bilancí čtyř výher a dvou porážek. Vedle Španělů přehráli také Izrael a Švédsko, prohráli v základní skupině s Německem a v semifinále s Itálií.
V sobotním utkání jim pomohla kvalitní obrana vedená nadhazovačem Tomášem Ondrou. Češi povolili soupeři skórovat jen v úvodní směně, poté již neinkasovali a stav 1:2 otočili. Klíčovým mužem byl také Martin Červenka, který po svých odpalech stáhl v utkání sedm bodů.
Češi zahájili duel homerunem Williama Escaly. Španělé ale hned dvěma body v dohrávce vývoj otočili. Po odpalu Gabriela Lina doběhli Jesus Ustariz a Wander Encarnación. Když pak Španělé obsadili ještě všechny tři mety, nahradil Jeffreyho Barta na kopci Ondra a útok soupeře zastavil.
Ve třetí směně se Češi vrátili do vedení. Po zásahu Martina Červenky doběhli pro dva body Vojtěch Menšík a Escala. Sedmadvacetiletý Menšík doběhl pro bod i na začátku páté směny a Chadimův výběr vedl 4:2.
Češi pokračovali v dobré obraně a nadhazovač Ondra dál nepouštěl soupeře k bodům. V osmé směně náskok zvýšili. Po Červenkově dvoubodovém homerunu vedli už o čtyři body. Červenka zaznamenal již čtvrtý odpal za plot na šampionátu.
V závěrečné deváté směně už čeští reprezentanti drama nedovolili. Po dalším Červenkově tříbodovém odpalu zvýšili Češi už na 9:2 a historický zápas zakončili čistou dohrávkou.