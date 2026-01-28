Evropská liga Basilej – Plzeň: Kde sledovat zápas živě?

Autor: ,
  14:59
Plzeňští fotbalisté mají před sebou poslední vystoupení v ligové fázi Evropské ligy. S jistotou postupu do play off nastoupí na hřišti Basileje. Udrží i v osmém duelu neporazitelnost? Kde můžete zápas sledovat živě, i další informace o utkání najdete v následujícím přehledu.

Plzeňští fotbalisté v euforii po trefě Lukáše Červa (druhý zleva). | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Basilej – Plzeň živě?

Utkání 8. kola ligové fáze Evropské ligy Basilej – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 29. ledna od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas BasilejPlzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň před týdnem v Evropské lize remizovala s Portem 1:1, když celý druhý poločas hrála bez vyloučeného Vydry a inkasovala až v nastavení.
  • Basilej v neděli po otočce a hattricku Shaqiriho zvítězila v Curychu 4:3 a ve švýcarské lize je čtvrtá.

Plzeňský trenér Martin Hyský

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v Evropské lize
KoloZápasDatum
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloPlzeň – Porto 1:1čtvrtek 22. ledna 2026
8. koloBasilej – Plzeňčtvrtek 29. ledna 2026
Rozpis zápasů Basileje v Evropské lize
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloFreiburg – Basilej1:224. září 2025
2. koloBasilej – VfB Stuttgart2:02. října 2025
3. koloLyon – Basilej2:023. října 2025
4. koloBasilej – FCSB3:16. listopadu 2025
5. koloGenk – Basilej1:227. listopadu 2025
6. koloBasilej – Aston Villa1:211. prosinec 2025
7. koloSalzburg – Basilej1:322. leden 2026

Basilej – Plzeň

Výkop: čtvrtek 29. ledna, 21:00
Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) - Ruperti (video, Niz.).
Předpokládané sestavy:
Basilej: Hitz - Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid - Koindredi, Kacuri - Agbonifo, Shaqiri, Otele - Ajeti.
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Doski - Červ, Valenta - Višinský, Ladra, Souaré - Kabongo.
Absence: Broschinski, Cunemoto, Metinho (všichni zranění), Duranville (není na soupisce), Kaio Eduardo, Vouilloz (oba nejistý start) - Vydra (trest za ČK), Adu (zranění), Paluska (rekonvalescence), Hrošovský, Kadlec, Krčík, Lawal, Slončík, Sojka, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Ajeti, Leroy, Vouilloz - Adu, Doski, Jemelka, Hyský (trenér, všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

FC Basilej

  • Rok založení: 1893
  • Klubové barvy: červená a modrá
  • Web: fcb.ch (oficiální stránka)
  • Stadion: St. Jakob-Park — kapacita cca 38 500 diváků, otevřen 2001
  • Trenér: Stephan Lichtsteiner

Xherdan Shaqiri slaví branku Basileje.

Úspěchy

  • Švýcarská Super League: 20× vítěz
  • Švýcarský pohár: 13× vítěz
  • Švýcarský Superpohár: 1× vítěz
  • Evropské poháry:
    • semifinále UEFA Europa League 2013
    • pravidelná účast ve skupinách Ligy mistrů UEFA (zejména v éře 2010–2018)

Zajímavosti před zápasem Basilej – Plzeň:

  • Basilej a Plzeň se v pohárech utkají poprvé, v lednu 2018 Plzeň v přípravě porazila Basilej po obratu 2:1
  • Plzeň prohrála jediný z minulých pět pohárových zápasů se švýcarskými soupeři, naposledy vloni v létě přešla v kvalifikaci Ligy mistrů přes Servette Ženeva po porážce 0:1 doma a vítězství 3:1 venku
  • Plzeň prohrála jen úvodní ze tří pohárových duelů na švýcarské půdě
  • Plzeň v součtu s přípravou prohrála jediný z posledních devíti zápasů
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 10 zápasů a osm duelů po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň má s třemi inkasovanými góly spolu s Freiburgem a Lyonem nejlepší obranu soutěže, zároveň je s pěti nerozhodnými výsledky remízovým „králem“
  • Plzeň v předchozích sedmi kolech inkasovala už tři červené karty, v oslabení dohrávala poslední dva zápasy soutěže

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

  • Basilej dosud v soutěžích UEFA proti českému soupeři nehrála
  • Basilej na začátku ledna v přípravě ve Španělsku porazila po obratu Slavii 4:3, Plzeň zvítězila nad jiným švýcarským týmem Luganem 4:2
  • Basileji patří v tabulce 27. místo, Plzeň figuruje na 17. příčce a již má jistý postup do vyřazovací fáze
  • Basilej vyhrála jen 2 z posledních 7 soutěžních duelů
  • Basilej doma 6 soutěžních zápasů po sobě nevyhrála
  • Basilej poprvé povede nový trenér Lichtsteiner, který na začátku týdne nahradil odvolaného Magnina

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je domácí Basilej mírným favoritem, její výhru ohodnotili bookmakeři přibližně padesátiprocentní pravděpodobností.

Basilej – PlzeňVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,963,873,63
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.