ONLINE: Basilej - Plzeň 0:0, v úvodu si hostující Dweh málem dává vlastní gól

Viktorii s dvěma výhrami a pěti remízami patřila před výkopem sedmnáctá příčka, která by pro los prvního kola play off znamenala nevýhodnou pozici mezi nenasazenými, čili úvodní duel by hrála doma a odvetu venku.
Trenér Martin Hyský už má k dispozici stopery Jemelku s Dwehem, kteří si minulý týden proti Portu (1:1) odpykali trest za karty. Naopak kvůli vyloučení chybí kapitán Vydra. Právě v útoku má Plzeň problém, kvůli zranění není k dispozici Adu. A nové posily Vašulín či Lawal ještě nemohou nastoupit.
A tak kouč na hrot překvapivě nasadil osmnáctiletého Panoše, původně záložníka. S ním se o ofenzívu budou starat především také Ladra s Memičem. Sestava Plzně: Wiegele – Dweh, Jemelka, Spáčil – Memič, Červ, Valenta, Souaré, Doski – Ladra, Panoš.
Basilej po třech prohrách za sebou klesla mimo postupová místa a naději jí dá jen vítězství. Situaci však nemá ve svých rukách.
Nejlepším osm klubů půjde přímo do osmifinále bez nutnosti hrát první kolo play off, do něj se kvalifikují týmy od 9. do 24. příčky.
Los 1. kola vyřazovací fáze se uskuteční v pátek od 13.00.
Hitz – Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid – Kacuri, Koindredi – Traoré, Shaqiri (C), Otele – Ajeti.
Wiegele – Doski, Dweh, Jemelka – Souaré, Valenta, Červ (C), Spáčil – Memić, Ladra – Panoš.
Salvi, Pfeiffer – Vouilloz, Agbonifo, Bačanin, Šotiček, Saláh, L. Leroy, M. Cissé, Rexhaj, Akahomen.
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Kabongo, Višinský, Suchý, Novák, Kubín, Zeljković.
Rozhodčí: Kruashvili – Varamishvili, Elikashvili (všichni GEO)Přejít na online reportáž