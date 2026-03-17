Tým trenérky Romany Ptáčkové má zatím ve skupině bilanci dvou výher a dvou porážek. V případě vítězství nad Belgií by se nemusel zabývat ostatními výsledky, nicméně účast na šampionátu by českým basketbalistkám zajistila také výhra favorizované Číny nad Brazílií v posledním duelu skupiny od 12.30 SEČ.
ONLINE: Česko vs. Belgie
Poslední zápas v kvalifikaci MS sledujeme v podrobné reportáži.
Už před zápasem Češkám nevyšla první možnost, jak postoupit – Mali podle očekávání porazilo Jižní Súdán. Tudíž bude nejspíš do poslední chvíle napínavé sledovat, kdo doplní Belgii a Čínu, které už mají účast na MS jistou.
Belgičanky ve Wu-chanu vyhrály všechny čtyři duely a nejtěsnějším rozdílem s nimi prohrála Čína – o 25 bodů. Český tým se s nimi utkal naposledy loni v červnu na domácím mistrovství Evropy v Brně, kdy prohrál 60:72.
Češkám mohla postup zajistit už nedělní výhra Mali nad Brazílií, africký tým ale prohrál 73:76. Samy pak mohly účast zpečetit v duelu s Čínou, ale stříbrným medailistkám z mistrovství světa z roku 2022 podlehly 74:84.
Reprezentantkám dalo šanci v boji o MS sobotní vítězství nad Brazílií 84:65, díky němuž napravily čtvrteční porážku s Mali 64:77, navíc si vylepšily skóre pro případ, že by o postupu rozhodovala bilance ze vzájemných zápasů. Na úvod turnaje tým trenérky Ptáčkové porazil Jižní Súdán 89:52.
Jistotu postupu měla už před začátkem kvalifikace Belgie, v sobotu si účast zajistila Čína a ve hře zůstala další dvě místa. Brazílie se kvalifikuje jen v případě výhry nad Čínou, a to buď na úkor Česka při porážce s Belgií, nebo Mali při české výhře.
České basketbalistky se na MS mohou představit poprvé od roku 2014, kdy v Ankaře a Istanbulu skončily deváté poté, co o čtyři roky dříve na turnaji v Karlových Varech, Brně a Ostravě získaly stříbro. Na dalších šampionátech v roce 2018 ve Španělsku a o čtyři roky později v Austrálii chyběly.
Kvalifikační turnaj o postup na MS 2026
skupina A:
Mali - Jižní Súdán 97:74 (23:19, 42:36, 63:50)
09:30 Belgie - Česko
12:30 Čína - Brazílie
Tabulka
|1.
|Belgie
|4
|4
|0
|362:249
|8
|2.
|Čína
|4
|3
|1
|316:298
|7
|3.
|Mali
|5
|2
|3
|365:376
|7
|4.
|Česko
|4
|2
|2
|311:278
|6
|5.
|Brazílie
|4
|2
|2
|305:335
|6
|6.
|Jižní Súdán
|5
|0
|5
|345:468
|5