Basket ONLINE: Na závěr proti mistryním Evropy. Češky hrají v kvalifikaci MS s Belgií

Autor:
  9:40aktualizováno  9:40
České basketbalistky mohou po 12 letech postoupit na mistrovství světa. Kvalifikační skupinu A v čínském Wu-chanu zakončují utkáním s Belgií, která ovládla poslední dva evropské šampionáty a účast na zářijovém MS v Berlíně měla předem jistou. Zápas můžete od 9.30 SEČ sledovat v podrobné online reportáži.

Karolína Šotolová během utkání s Čínou. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Tým trenérky Romany Ptáčkové má zatím ve skupině bilanci dvou výher a dvou porážek. V případě vítězství nad Belgií by se nemusel zabývat ostatními výsledky, nicméně účast na šampionátu by českým basketbalistkám zajistila také výhra favorizované Číny nad Brazílií v posledním duelu skupiny od 12.30 SEČ.

ONLINE: Česko vs. Belgie

Poslední zápas v kvalifikaci MS sledujeme v podrobné reportáži.

Už před zápasem Češkám nevyšla první možnost, jak postoupit – Mali podle očekávání porazilo Jižní Súdán. Tudíž bude nejspíš do poslední chvíle napínavé sledovat, kdo doplní Belgii a Čínu, které už mají účast na MS jistou.

Belgičanky ve Wu-chanu vyhrály všechny čtyři duely a nejtěsnějším rozdílem s nimi prohrála Čína – o 25 bodů. Český tým se s nimi utkal naposledy loni v červnu na domácím mistrovství Evropy v Brně, kdy prohrál 60:72.

Češkám mohla postup zajistit už nedělní výhra Mali nad Brazílií, africký tým ale prohrál 73:76. Samy pak mohly účast zpečetit v duelu s Čínou, ale stříbrným medailistkám z mistrovství světa z roku 2022 podlehly 74:84.

Reprezentantkám dalo šanci v boji o MS sobotní vítězství nad Brazílií 84:65, díky němuž napravily čtvrteční porážku s Mali 64:77, navíc si vylepšily skóre pro případ, že by o postupu rozhodovala bilance ze vzájemných zápasů. Na úvod turnaje tým trenérky Ptáčkové porazil Jižní Súdán 89:52.

Jistotu postupu měla už před začátkem kvalifikace Belgie, v sobotu si účast zajistila Čína a ve hře zůstala další dvě místa. Brazílie se kvalifikuje jen v případě výhry nad Čínou, a to buď na úkor Česka při porážce s Belgií, nebo Mali při české výhře.

České basketbalistky se na MS mohou představit poprvé od roku 2014, kdy v Ankaře a Istanbulu skončily deváté poté, co o čtyři roky dříve na turnaji v Karlových Varech, Brně a Ostravě získaly stříbro. Na dalších šampionátech v roce 2018 ve Španělsku a o čtyři roky později v Austrálii chyběly.

Kvalifikační turnaj o postup na MS 2026

skupina A:

Mali - Jižní Súdán 97:74 (23:19, 42:36, 63:50)

09:30 Belgie - Česko

12:30 Čína - Brazílie

Tabulka

1.Belgie440362:2498
2.Čína431316:2987
3.Mali523365:3767
4.Česko422311:2786
5.Brazílie422305:3356
6.Jižní Súdán505345:4685
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

