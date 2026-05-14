Nečas v NCAA přestoupil do prestižní USC, v minulosti tam hrály hvězdy i Bronny

  21:09
Basketbalista Jakub Nečas přestoupil v rámci amerického univerzitní asociace NCAA z Duquesne University na University of South Carolina (USC), která působí v Jihovýchodní konferenci (SEC). „Je to jedna z nejsilnějších konferencí v NCAA a vnímám to jako velkou výzvu i příležitost posunout se dál. Chci se prosadit v co největší konkurenci a udělat další krok směrem k NBA. Zároveň je pro mě důležité, že mohu nadále reprezentovat Českou republiku,“ napsal Nečas.
Jakub Nečas z Duquesne se raduje v zápase s Brigham Young University.

Odchovanec Basketu Brno a český reprezentant strávil v Duquesne University v Pittsburghu tři sezony.

Přestup zároveň přináší historicky nejvyšší finanční ohodnocení pro českého hráče v NCAA. Podle tiskové zprávy jde o řády vyšších stovek tisíc dolarů za sezonu.

USC rovněž umožní Nečasovi kombinovat univerzitní angažmá s mezinárodní kariérou, tedy i reprezentací Česka. „Přestup do SEC vnímáme jako zásadní krok v Jakubově kariéře. Jde o prostředí s vysokou konkurencí, špičkovým zázemím a mimořádným mediálním dosahem. V kombinaci s rekordními podmínkami pro českého hráče jde o výjimečný moment nejen pro něj, ale i v kontextu českého basketbalu,“ uvedl hráčův agent Phillip Parun.

V minulosti hráli za USC i někteří vynikající současní hráči NBA. Svoji kariéru tam nastartoval šestinásobný účastník utkání hvězd DeMar DeRozan nebo pivot Nikola Vučevič, který byl na klání hvězd vybrán dvakrát.

Z USC se do nejprestižnější ligy světa dostal i Bronny James, syn legendárního LeBrona Jamese.

