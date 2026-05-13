Hamzová zapsala první body, Čechová je sbírá ve velkém. Češky v WNBA slaví výhru

  8:34aktualizováno  8:34
České basketbalistky Emma Čechová a Eliška Hamzová oslavily ve WNBA v dresu Minnesoty první výhru poté, co Lynx zvítězily ve Phoenixu 88:84. Čechová k tomu přispěla 11 body a přidala i šest doskoků, z toho tři útočné.
Eliška Hamzová při své premiéře v soutěžním zápase WNBA, brání ji Srbka Jovana Nogičová. | foto: Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletá Hamzová, která se při těsné porážce s Atlantou na hřiště nedostala, tentokrát odehrála pět minut. V nich jednou vystřelila na koš z pole, trojku ale neproměnila. První body přesto zapisuje díky dvěma proměněným šestkám.

O tři roky mladší Čechová strávila na palubovce téměř 22 minut, což bylo nejvíc z hráček mimo základní sestavu.

Rozehrávačka Hamzová a pivotka Čechová jsou prvními Češkami v elitní zámořské soutěži po 16 letech. Před nimi se WNBA naposledy představila v roce 2010 Jana Veselá, která tehdy získala se Seattlem mistrovský titul.

