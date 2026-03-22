Basketbalistky Hradce Králové prohrály derby v Trutnově a půjdou na USK

Autor:
  13:26aktualizováno  13:26
Východočeské derby v lize basketbalistek vyhrál podruhé za sebou Trutnov. Na domácí palubovce zdolal Hradec Králové 81:72 a navázal na lednové vítězství 81:77. Předtím Kara nedokázala svého regionálního rivala porazit deset let. Hradec skončí v nadstavbové skupině A2 na třetím místě a v play off ho čeká hlavní favorit USK Praha.

ilustrační snímek | foto: Sokol Hradec Králové

Svěřenkyně reprezentační trenérky Romany Ptáčkové přitom v Trutnově dlouho vedly. Ve třetí čtvrtině měly k dobru až 11 bodů. Domácí tým ale ovládl poslední část 22:11 a zvítězil. Lotyšská rozehrávačka Elizabete Bulaneová pomohla k výhře 26 body včetně čtyř trojek. Nejlepší střelkyní Hradce byla s 20 body slovenská reprezentantka Natália Martišková.

Basketbalová Chance liga žen - 4. kolo nadstavby:

Skupina A2:
Trutnov - Hradec Králové 81:72 (16:19, 38:46, 59:61)
Nejvíce bodů: Bulaneová 26, Boydová 19, Vlčková 12 - Martišková 20, Hálová 18, Harrisová 12.

17:00 Slovanka - Basket Ostrava.

Skupina A1:
17:00 SBŠ Ostrava - KP Brno.

Tabulka skupiny A2

1.Chomutov2110111476:156331
2.Trutnov219121551:164130
3.Hradec Králové217141490:155228
4.Basket Ostrava212191217:183323
5.Slovanka201191255:180521

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

