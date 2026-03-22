Basketbalistky Hradce Králové prohrály derby v Trutnově a půjdou na USK

Svěřenkyně reprezentační trenérky Romany Ptáčkové přitom v Trutnově dlouho vedly. Ve třetí čtvrtině měly k dobru až 11 bodů. Domácí tým ale ovládl poslední část 22:11 a zvítězil. Lotyšská rozehrávačka Elizabete Bulaneová pomohla k výhře 26 body včetně čtyř trojek. Nejlepší střelkyní Hradce byla s 20 body slovenská reprezentantka Natália Martišková.
Basketbalová Chance liga žen - 4. kolo nadstavby:
Skupina A2:
17:00 Slovanka - Basket Ostrava.
Skupina A1:
Tabulka skupiny A2
|1.
|Chomutov
|21
|10
|11
|1476:1563
|31
|2.
|Trutnov
|21
|9
|12
|1551:1641
|30
|3.
|Hradec Králové
|21
|7
|14
|1490:1552
|28
|4.
|Basket Ostrava
|21
|2
|19
|1217:1833
|23
|5.
|Slovanka
|20
|1
|19
|1255:1805
|21