Leverkusen oznámil náhradu za Ten Haga. Schicka a spol. povede Hjulmand

Autor: ,
  15:35aktualizováno  15:35
Fotbalisty Leverkusenu včetně českého reprezentanta Patrika Schicka povede Kasper Hjulmand. Loňský bundesligový mistr uvedl, že s bývalým trenérem dánské reprezentace podepsal smlouvu do roku 2027. Nahradil nizozemského kolegu Erika ten Haga, jenž vydržel na lavičce Bayeru pouhá dvě kola a stal se nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy.
Dánský trenér Kasper Hjulmand během utkání s Anglií.

Dánský trenér Kasper Hjulmand během utkání s Anglií. | foto: AP

Dánský trenér Kasper Hjulmand
Kasper Hjulmand
Dánský trenér Kasper Hjulmand
Kasper Hjulmand
15 fotografií

Třiapadesátiletý Hjulmand naposledy vedl dánské národní mužstvo. Loni v červenci po mistrovství Evropy skončil, požádal o rozvázání smlouvy, aby tým dostal novou energii. Od té doby byl bez angažmá a podle Kickeru v lednu odmítl nabídku vést národní tým Belgie. V Německu už trénoval v sezoně 2014/15 Mohuč.

Ten Hag se 1. července ujal mužstva místo úspěšného španělského trenéra Xabiho Alonsa, jenž v sezoně 2023/24 dovedl Leverkusen k prvnímu ligovému titulu v historii a do finále Evropské ligy. Letos se vrátil do Realu Madrid.

V Leverkusenu však nizozemský kouč vydržel jen dva měsíce. Odešel s porážkou proti Hoffenheimu a remíze s Brémami. Hjulmanda čeká soutěžní premiéra po reprezentační přestávce v pátek proti Frankfurtu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.