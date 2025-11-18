Obhájci jsou v osmifinále. Perušič se Schweinerem na MS porazili Chilany

Perušič se Schweinerem vlétli do zápasu ve velkém stylu, brzy si vypracovali velký náskok a s přehledem jej udrželi až do konce úvodní sady. Také ve druhé se brzy ujali vedení, ale Chilané se nevzdali. V koncovce Češi neproměnili čtyři mečboly, zatímco Grimaltovi využili díky úspěšnému bloku čtvrtý setbol.
Tie-break rozhodla pětibodová česká šňůra za stavu 5:5, na kterou už zkušení chilští bratranci nedokázali zareagovat a s obhájci titulu z Mexika prohráli šestý ze sedmi vzájemných duelů. O čtvrtfinále se turnajové osmičky Perušič a Schweiner střetnou ve čtvrtek s portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos.
Neuschaeferová s Maixnerovou vedly v prvním setu 12:9, ale Paraguayky vyrovnaly a koncovku zvládly lépe. Ve druhé sadě české dvojky rychle stáhly drobné manko a i díky třem esům Neuschaeferové set získaly. Do tie-breaku Češky, které mezi 48 dvojic pronikly na poslední chvíli z pozice náhradnic, vstoupily čtyřmi body v řadě a především díky dobrému servisu náskok ještě navýšily.
„V prvním setu mě zatlačily a v koncovce si vzaly vedení, které jsme celou dobu držely my. Druhý set byl trochu víc v naší režii, kdy jsme je dostaly pod tlak na servisu, v obraně a celkově pestrou hrou. V tie-breaku už jsme je nenechaly nám to vzít,“ řekla Neuschaeferová.
V prvním kole se Neuschaeferová s Maixnerovou ve středu utkají s nasazenými čtyřkami Terese Cannonovou a Megan Kraftovou z USA. Doplnily Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, jež narazí na Němky Sandru Ittlingerovou a Annu-Lenu Grüneovou.