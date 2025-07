Keňanky s rekordními časy, Chebetová jako první zaběhla pětku pod 14 minut

Mítink atletické Diamantové ligy Eugene (USA) Muži:

100 m (vítr +0,4 m/s): 1. Thompson (Jam.) 9,85, 2. Hughes (Brit.) 9,91, 3. Bromell (USA) 9,94.

200 m (+0,7 m): 1. Tebogo (Botsw.) 19,76, 2. Lindsey (USA) 19,87, 3. Ogando (Dom. rep.) 19,94.

400 m: 1. Hudson-Smith (Brit.) 44,10, 2. Bailey 44,15, 3. Patterson (oba USA) 44,31.

Míle: 1. Laros (Niz.) 3:45,94, 2. Nuguse (USA) 3:45,95, 3. Habz (Fr.) 3:46,65.

400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 46,65, 2. Benjamin (USA) 46,71, 3. Nathaniel (Nig.) 47,88.

Koule: 1. Kovacs 22,48, 2. Steen (oba USA) 22,11, 3. Enekwechi (Nig.) 22,10. Ženy:

100 m (-1,5 m/s): 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,75, 2. Alfredová (Sv. Lucie) 10,77, 3. Ta Louová-Smithová (Pobř. slon.) 10,90.

800 m: 1. Dugumaová (Et.) 1:57,10, 2. Sekgodisová (JAR) 1:57,16, 3. Nakaayiová (Ug.) 1:57,89.

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:48,68 - světový rekord, 2. Weltejiová (Et.) 3:51,44, 3. Hullová (Austr.) 3:52,67.

5000 m: 1. Chebetová 13:58,06 - světový rekord, 2. Ngetichová (obě Keňa) 14:01,29, 3. Tsegayová (et.) 14:04,41.

3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 8:45,25, 2. Cherotichová (Keňa) 8:48,71, 3. Chemutaiová (Ug.) 8:51,77.

Dálka: 1. Davisová-Woodhallová (USA) 707, 2. Mihambová (Něm.) 701, 3. Bryantová (USA) 680.

Koule: 1. Ch. Jacksonová (USA) 20,94, 2. Mittonová (Kan.) 20,39, 3. Rossová (USA) 20,13.

Disk: 1. Allmanová 70,68, 2. C. Jacksonová (obě USA) 67,82, 3. Elkasevičová (Chorv.) 66,97. Další disciplíny:

Muži:

10.000 m: 1. Mehary 26:43,82, 2. Aregawi 26:43,84, 3. Barega (všichni Et.) 26:44,13.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 600, 2. Kendricks 580, 3. Miller (oba USA) 580.

Disk: 1. Alekna (Lit.) 70,97, 2. Mullings (Jam.) 68,98, 3. Stahl (Švéd.) 68,59.

Kladivo: 1. Winkler (USA) 83,16, 2. Katzberg (Kan.) 81,73, 3. Kochan (Ukr.) 79,27. Ženy:

400 m: 1. McLaughlinová-Levroneová 49,43, 2. Butlerová 49,86, 3. Whittakerová (všechny USA) 50,81.

100 m př. (+0,4 m/s): 1. Nugentová (Jam.) 12,32, 2. Amusanová (Nig.) 12,38, 3. Harrisonová (USA) 12,50.

Kladivo: 1. Rogersová (Kan.) 78,88, 2. Andersenová 76,95, 3. Priceová (obě USA) 75,35.