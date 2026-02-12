Švédka předvedla v Itálii další suverénní výkon a získala druhé olympijské zlato v kariéře. Týmový úspěch podtrhla stříbrnou medailí její krajanka Ebba Anderssonová, na vítězku však ztratila 46,6 sekundy. Bronz vybojovala navzdory zranění žeber ze skiatlonu Američanka Jessie Digginsová.
Janatová za vítězkou zaostala o 1:29,4 minuty. „Po sedmém místě ve skiatlonu jsem byla namlsaná, chtěla jsem do desítky,“ přiznala Janatová v rozhovoru pro ČT. „Ale myslím, že se nemám za co stydět.“
Další české reprezentantky se seřadily za sebou v první polovině šesté desítky pořadí. Anna Milerská obsadila 53. místo, Anna Marie Jaklová byla o příčku za ní a Barbora Havlíčková skončila na 55. místě.
XXV. zimní olympijské hry:
Běh na lyžích (Tesero)
Ženy - 10 km volně: 1. Karlssonová 22:49,2, 2. Anderssonová (obě Švéd.) -46,6, 3. Digginsová (USA) -49,7, 4. Slindová -53,0, 5. H. Wengová -56,9, 6. Simpsonová-Larsenová (všechny Nor.) -1:08,0, ...12. Janatová -1:29,4, 53. Milerská -3:21,4, 54. Jaklová -3:24,9, 55. Havlíčková (všechny ČR) -3:29,2.