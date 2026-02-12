Janatová doběhla dvanáctá, druhé zlato na těchto hrách slaví Karlssonová

Autor: ,
  14:41aktualizováno  14:42
Sen o umístění v elitní desítce se české běžkyni na lyžích Kateřině Janatové v závodě na 10 km volně nesplnil, v Lago di Tesero obsadila 12. místo. Po triumfu ve skiatlonu slaví už druhé zlato na olympijských hrách v Miláně a Cortině švédská šampionka Frida Karlssonová.
Kateřina Janatová v akci na lyžích na 10 km volně. (12. února 2026)

Kateřina Janatová v akci na lyžích na 10 km volně. (12. února 2026) | foto: Stephanie LecocqReuters

Anna Marie Jaklová v akci na lyžích na 10 km volně. (12. února 2026)
Anna Milerská v akci na lyžích na 10 km volně. (12. února 2026)
Barbora Havlíčková v akci na lyžích na 10 km volně. (12. února 2026)
Barbora Havlíčková v akci na lyžích na 10 km volně. (12. února 2026)
8 fotografií

Švédka předvedla v Itálii další suverénní výkon a získala druhé olympijské zlato v kariéře. Týmový úspěch podtrhla stříbrnou medailí její krajanka Ebba Anderssonová, na vítězku však ztratila 46,6 sekundy. Bronz vybojovala navzdory zranění žeber ze skiatlonu Američanka Jessie Digginsová.

Janatová za vítězkou zaostala o 1:29,4 minuty. „Po sedmém místě ve skiatlonu jsem byla namlsaná, chtěla jsem do desítky,“ přiznala Janatová v rozhovoru pro ČT. „Ale myslím, že se nemám za co stydět.“

Další české reprezentantky se seřadily za sebou v první polovině šesté desítky pořadí. Anna Milerská obsadila 53. místo, Anna Marie Jaklová byla o příčku za ní a Barbora Havlíčková skončila na 55. místě.

XXV. zimní olympijské hry:

Běh na lyžích (Tesero)

Ženy - 10 km volně: 1. Karlssonová 22:49,2, 2. Anderssonová (obě Švéd.) -46,6, 3. Digginsová (USA) -49,7, 4. Slindová -53,0, 5. H. Wengová -56,9, 6. Simpsonová-Larsenová (všechny Nor.) -1:08,0, ...12. Janatová -1:29,4, 53. Milerská -3:21,4, 54. Jaklová -3:24,9, 55. Havlíčková (všechny ČR) -3:29,2.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.