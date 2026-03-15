Další stříbro pro Bubeníčkovou, parahokejisté duel o bronz prohráli

Teprve sedmnáctiletá Bubeníčková k zisku další medaile směřovala od počátku závodu. Pod vedením traséra Davida Šrůtka se na všech mezičasech držela na druhém místě a pozici před Číňankou Wang Jüe, dvojnásobnou paralympijskou šampionkou v biatlonových závodech, s přehledem udržela.
„Máme to za sebou. Celá paralympiáda... Byla to paráda, bylo to těžké, ale celý tým odvedl top práci,“ řekla Bubeníčková České televizi a za podporu poděkovala vedle traséra či servisu také rodičům a fanouškům, kteří ji v Itálii povzbuzovali po celou paralympiádu včetně posledního deštivého závodu. Na paralympiádě absolvovala šest startů a přidala ještě čtvrté místo v biatlonovém a páté v běžeckém sprintu, ve kterém kvůli pádu vypadla v semifinále.
Hokejistům medaile těsně utekla. Do duelu o bronz s Čínou vstoupili skvěle a už ve třetí minutě měli po gólech Pavla Kubeše a kapitána Radka Zelinky dvoubrankový náskok.
Ještě do konce první patnáctiminutovky ale Tchien Ťin-tchao a Wang Č’-tung překonali Patrika Sedláčka a po bezbrankové druhé třetině Tchien Ťin-tchao 18 sekund po začátku třetího dějství dokonal svým druhým gólem v utkání obrat.
Týmu trenéra Jakuba Novotného už se vyrovnat nepodařilo, neuspěl ani při závěrečné hře bez brankáře. Číňané čtvrtý vzájemný souboj o medaili na velké akci poprvé vyhráli a obhájili třetí místo z Pekingu. Na posledních třech mistrovstvích světa je Češi v utkání o bronz vždy porazili.
„Tak to nevyšlo, vyjde to třeba jindy. Jsem pyšný na celý tým celkově. Máme neskutečně skvělou partu, trenéři super, neměnil bych. Celý tým odvedl neskutečnou práci po celý turnaj, doufám, že to takhle půjde dál a příště se to povede,“ řekl brankář Sedláček.
Česká výprava vybojovala v Itálii šest cenných kovů. O první zlato ze zimních her po 24 letech a k tomu stříbro se zasloužila v biatlonových závodech rovněž zrakově postižená rakouská rodačka Carina Edlingerová. Bubeníčková získala vedle úspěchů v běhu na lyžích ještě stříbro a bronz v biatlonu.
Podle počtu medailových zisků byl český paralympijský tým úspěšnější pouze v Naganu, kde získal sedm cenných kovů s historicky nejlepší bilancí 3-3-1. V Miláně a Cortině d’Ampezzo teď čeští handicapovaní sportovci o jednu medaili předčili sbírku ze Salt Lake City 2002 (2-1-2).
Zimní paralympijské hry:
Parahokej (Milán):
O 3. místo:
Česko - Čína 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Branky: 2. Kubeš, 3. Zelinka - 7. a 31. Tchien Ťin-tchao, 9. Wang Č’-tung.
16:05 finále: USA - Kanada.