Jednadvacetiletý Jiří Tuž ve finále nezachytil rychlý start, po němž se pole rozdělilo na dvě trojice. Tempo norského suveréna Klaeba udržel jen jeho krajan Vike a Američan Ogden. O medailistech bylo rychle rozhodnuto. A po dalším Klaebově nástupu se bojovalo už jen o stříbro.
Nor Johannes Hösflot Klaebo v cíli oslavil sedmé olympijské zlato v kariéře a druhé na letošních hrách. V pořadí nejúspěšnějších sportovců zimních olympiád se posunul na čtvrté místo.
Tuž se postaral o nejlepší český výsledek ve sprintu v olympijské historii. Dosavadním maximem bylo desáté místo Martina Koukala v roce 2002 v Salt Lake City v závodu volnou technikou.
Ve všech vyřazovacích jízdách udělal český závodník rozhodující kroky v závěrečném stoupání, kde utekl svým největším konkurentům. V semifinále odtud odjížděl na prvním místě jen s Norem Vikem v zádech. Ostatní soupeři byli v té chvíli už bez šance.
Na cílovou pásku dojeli oba s náskokem, už nezávodili, přijeli ve stejnou chvíli. Fotofiniš přisoudil vítězství v rozjížďce Tužovi.
Janatové chyběla desetina, Černému dvě setiny
Janatová ve čtvrtfinále bojovala až do cílové rovinky o přímý postup, ale ten jí nakonec o desetinu sekundy utekl. A celkový čas jí nedával ani šanci na dodatečný postup.
Ještě těsnější ztráta připravilo o postup Černého, který na cílové rovince dlouho držel postupové druhé místo. Až mocný finiš Itala Dapry zdokumentovaný cílovou fotografií českého běžce vyřadily. O dvě setiny sekundy.
Tuž byl druhý v kvalifikaci
Tuž vybojoval téměř přesně před rokem na Světovém poháru ve Falunu v klasickém sprintu životní páté místo po čtvrté příčce v kvalifikaci. Stejně nadějně zahájil olympijský závod. V kvalifikaci ztratil šest sekund na nejrychlejší čas Klaeba.
Tuže předčili už jen Američan Ben Ogden a Francouz Jules Chappaz. „Bylo to takové stupňované tempo. Jak je to delší trať, tak je to tady reálné takhle vystupňovat. Cítím se dobře a uvidíme, jak to půjde dál. Ambice jsou určitě na semifinále, co se potom bude dít dál, to se uvidí,“ prohlásil 21letý běžec.
Černý měl na 14. místě manko přes osm sekund. Novákovi na 38. pozici scházely k postupu bezmála tři sekundy.
Na startu ženské kvalifikace byly hned čtyři české běžkyně. V souboji s časem uspěla jen Janatová, která obsadila 25. místo. Annu Marii Jaklovou na 41. místě dělilo od postupové třicítky přes tři a půl sekundy. Barbora Antošová obsadila 46. pozici a Tereza Beranová skončila o tři místa za ní.
XXV. zimní olympijské hry
Běh na lyžích (Tesero)
Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:39,74, 2. Ogden (USA) -0,87, 3. Vike (Nor.) -6,81, 4. Vuorinen (Fin.) -11,65, 5. Tuž (ČR) -18,54, 6. Valnes (Nor.) -34,84, ...15. Černý, v kvalifikaci 38. Novák (oba ČR).
Ženy: 1. Svahnová 4:03,05, 2. Sundlingová -1,59, 3. Dahlqvistová (všechny Švéd.) -4,83, 4. Drivenesová -8,69, 5. Skistadová (obě Nor.) -29,42, 6. Kernová (USA) -40,36, ...15. Janatová, v kvalifikaci 41. Jaklová, 46. Antošová, 49. Beranová (všechny ČR).