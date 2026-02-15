Klaebo překonal své krajany, běžce na lyžích Marit Björgenovou a Björna Dählieho a biatlonistu Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm zlatých medailí.
Druhé místo obsadili s odstupem přes 22 sekund Francouzi, bronz získali domácí Italové. Čeští reprezentanti Jiří Tuž, Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff skončili mezi deseti kvartety na sedmém místě. Za sebou nechali v závodě na 4x7,5 km Němce, Švýcary a Švédy.
XXV. zimní olympijské hry
Běh na lyžích (Tesero)
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Iversen, Nyenget, Hedegart, Klaebo) 1:04:24,5, 2. Francie (Schely, Lapalus, Desloges, Lovera) -22,2, 3. Itálie (Graz, Barp, Carollo, Pellegrino) -47,9, 4. Finsko -57,1, 5. Kanada -1:12,3, 6. USA -1:47,3, 7. Česko (Tuž, Novák, Bauer, Ophoff) -1:59,1.