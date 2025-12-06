Janatová vybojovala 11. místo ve skiatlonu, Klaebo načal druhou stovku triumfů

Autor: ,
  16:25aktualizováno  16:25
Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová vybojovala 11. místo ve skiatlonu na Světovém poháru v Trondheimu a zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně. Závod na 20 km vyhrála obhájkyně celkového prvenství v SP Američanka Jessie Digginsová a premiérovým vítězstvím v olympijské sezoně si upevnila vedení v průběžném hodnocení seriálu. Mužům kralovali Norové v čele s Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal 101. triumf ve Světovém poháru.

Kateřina Janatová ve sprintu v Trondheimu. | foto: Profimedia.cz

Janatová, šestá žena konečného pořadí SP v minulé sezoně, se v úvodní klasikářské desítce, v níž se brzy utrhla skupinka favoritek, pohybovala ve třetí desítce.

Na bruslařskou část po přezutí lyží vybíhala na 19. místě a mezi běžkyněmi bojujícími o umístění ve druhé desítce pomáhala tahat tempo. Na závěrečný finiš jí ale zbylo dostatek sil a sprint závodnic o jedenáctou příčku vyhrála.

„Byl to určitě můj nejlepší skiatlon kariéry. V klasické části jsem si to hlídala, ale zároveň se nehnala zbytečně dopředu, měla jsem z toho totiž trochu strach. Pak jsem měla snad nejrychlejší přezutí, jaké se mi kdy povedlo,“ popsala Janatová pro svazový web. „V bruslení jsem se cítila hodně komfortně a silně. Dívala jsem se, kolik je kolem mě sprinterek, abych věděla, kdy musím zabrat. Nakonec jsem do toho šlápla při nájezdu na sprintovou trať a díky tomu jsem měla menší náskok ve finiši, takže to nakonec ani takový boj nebyl.“

Druhá česká reprezentantka Barbora Havlíčková doběhla s odstupem přes šest minut na 57. místě.

Čtyřiatřicetiletá Digginsová, která po sezoně ukončí kariéru, rozhodla nástupem v závěrečném stoupání před sjezdem na stadion. Ve vedoucí desetičlenné skupině si vypracovala mírný náskok a v koncovce uhájila o sekundu vítězství před domácí Heidi Wengovou. Třetí skončila Švédka Ebba Anderssoová.

Lídr průběžného pořadí seriálu Klaebo porazil ve finiši o sedm desetin sekundy krajana Haralda Östberga Amundsena, třetí byl Emil Iversen. Norové obsadili v cíli prvních osm příček, v elitní desítce jich bylo devět.

Nejlépe z Čechů skončil na 48. místě Adam Fellner, který ztratil na Klaeba dvě minuty a sedmnáct vteřin. Matyáš Bauer doběhl 69. Česká jednička Michal Novák chyběl kvůli zdravotním potížím.

Devětadvacetiletý Klaebo navázal v Trondheimu na páteční vítězství ze sprintu, kdy pokořil hranici sta výher v SP. Podařilo se mu to jako čtvrtému závodníkovi napříč lyžařskými disciplínami po norské běžkyni Marit Björgenové, švýcarské akrobatce Conny Kisslingové a americké sjezdařce Mikaele Shiffrinové.

Také v sobotním skiatlonu potvrdil rodák z Osla roli favorita. Od úvodu se držel v čelní skupině a prosadil se znovu ve finiši, v němž přespurtoval Amundsena i Iversena. Nejlepším „nenorským“ běžcem byl devátý Mika Vermeulen z Rakouska.

SP v běhu na lyžích v Trondheimu (Norsko)

skiatlon

Muži: 1. Klaebo 43:49,4, 2. Amundsen -0,7, 3. Iversen -0,9, 4. Stenshagen -1,5, 5. Jenssen -1,8, 6. Valnes (všichni Nor.) -2,2, ...48. Fellner -2:17,2, 69. Bauer (oba ČR) -4:43,8.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 28 závodů): 1. Klaebo 508, 2. Amundsen 424, 3. Valnes 331, 4. Stenshagen 300, 5. Nyenget (Nor.) 293, 6. Anger (Švéd.) 276, ...35. Černý 98, 36. Tuž 96, 92. Šeller (všichni ČR) 18, 94. Bauer 15, 111. Fellner 3.

Ženy: 1. Digginsová (USA) 50:29,5, 2. H. Wengová (Nor.) -1,0, 3. Anderssonová -2,3, 4. Ilarová -2,7, 5. Karlssonová (všechny Švéd.) -2,8, 6. A. Slindová (Nor.) -3,3, ...11. Janatová -58,2, 57. Havlíčková (obě ČR) -6:17,1.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 28 závodů): 1. Digginsová 422, 2. Ilarová 400, 3. Sundlingová (Švéd.) 342, 4. H. Wengová 312, 5. Anderssonová 312, 6. Karlssonová 299, ...26. Janatová 135, 63. Beranová 47, 91. Antošová (obě ČR) 15.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Dukla - Liberec 1:1, rozjetí Severočeši se na Julisce zasekli, až v závěru srovnal Krollis

Fotbalisté Dukly se radují z gólu Michala Kroupy.

Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu.

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu proti Plzni, trefil se Milan Petržela.

Zelenskyj zamíří do Londýna, s lídry probere závěry jednání na Floridě

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku jsou ukrajinský...

ONLINE: City i Tottenham zvyšují náskok, Aston Villa v závěru srazila Arsenal

Obránce Rubén Dias z Manchesteru City se raduje ze svého gólu v utkání proti...

Středověkou epidemii moru mohly zavinit erupce sopek a změny klimatu, míní vědci

Erupce indonéské sopky Ruang (17. dubna 2024)

Glosa

Nerovnost ve světě se stává stále větší hrozbou. Přijde další migrační vlna?

Skupina migrantů na nafukovacích člunech se snaží dostat přes Lamanšský průliv...

Janatová vybojovala 11. místo ve skiatlonu, Klaebo načal druhou stovku triumfů

Kateřina Janatová ve sprintu v Trondheimu.

Belgičané zadrželi obchodníky s nelegálními léky. Jejich auta měla i české SPZ

ilustrační snímek

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Pietní místo pro Hezuckého u rádia se plní vzkazy. Byl jsi můj svět, loučí se manželka

Před sídlem rádia Evropa 2, kde působil zesnulý moderátor Patrik Hezucký,...

S Babišem jsme přátelé, řekl Pellegrini. Čeká zlepšení česko-slovenských vztahů

Slovenský prezident Peter Pellegrini a Andrej Babiš (ANO) se sešli u recepce...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.