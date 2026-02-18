Mužský závod se rozhodoval až na posledních dvou úsecích ze šesti, tedy při závěrečných 1,5 kilometrech každého ze členů štafety.
Hedegart předal hvězdnému Klaebovi do finiše na vedoucí pozici a fenomenální lyžař prodloužil neporazitelnost na hrách v Itálii, když vyhrál o 1,37 sekundy před Gusem Schumacherem, který společně s Benem Ogdenem reprezentoval USA. Bronz získali Italové Elia Barp a Federico Pellegrino.
Čeští reprezentanti se většinu závodu pohybovali spíše v zadní části balíku. Pátý muž individuálního sprintu Tuž se na svém třetím úseku posunul na sedmou příčku, ale Novák jednu pozici ztratil.
Tuž v nahrávce Českého olympijského výboru pro média připustil, že pomýšleli na lepší výsledek.
„Abych řekl pravdu, tak jsem doufal v top pět a třeba i výš, ale dneska se to bohužel úplně nesešlo,“ posteskl si. Ve finále se mu alespoň jelo lépe než v dopolední kvalifikaci, po které i zvracel. „Ale nedařilo se mi srovnat v tom balíku. Bylo to dost kontaktní a mně to dneska v tomhle nesedělo,“ litoval.
Novák uznal, že čeští lyžaři dnes neměli svůj den. „Nebyl to žádný propadák, ale nebylo to přesně, že by nám to hrálo do karet,“ zhodnotil konečnou osmou příčku.
V závěrečném kole ho v boji o lepší umístění zbrzdilo i to, že v jednu chvíli musel zpomalit, aby se vyhnul kolizi. „Nepodal jsem tam úplně výkon, který bych si představoval. Už jsem neměl takovou sílu. Možná mě znovu ovlivnilo to zvětšující se teplo a slunce,“ přemítal.
Favorizované Švédky Sundlingová a Maja Dahlqvistová vyhrály kvalifikaci téměř o patnáct sekund před finskou dvojicí Jasmi Joensuuová, Jasmin Kaharaová a své postavení potvrdily i ve finále.
Do ženské kvalifikace se připletl pes, který se zaběhl do cílové rovinky a zezadu doprovázel dvě lyžařky směřující do cíle. Pak se ho ujali pořadatelé.
České lyžařky ve finále porazily pouze Čínu, která byla o více než minutu pomalejší. O osudu závodu se rozhodlo už v prvním kole, kdy Schützová doplatila na pád Francouzky před sebou ve stoupání. „Já jsem ji nestihla objet dřív, než se zvedla. Tím jsem tam zůstala na konci a udělala se tam rozhodující mezera,“ konstatovala.
Janatová se pokusila ve svém prvním kole ztrátu smazat, ale marné úsilí záhy vzdala. „Tady na té trati se jelo velké tempo. Musela jsem si to rozložit a čekala jsem, že holky odpadnou, ale to se moc nestalo. Měla jsem velkou ztrátu,“ řekla jednička českého týmu.
Švédky nechaly zapomenout na zklamání ve štafetě, kde po dvou pádech Ebby Anderssonové a nucené výměně lyže získaly jen stříbro. Tentokrát s velkou převahou ovládly kvalifikaci a vyhnuly se karambolu i ve finále. Od zbytku startovního pole se při svém druhém představení na trati odpojila Sundlingová a náskok švédská dvojice bezpečně udržela.
Pro stříbro pro Švýcarsko finišovala Nadine Fähndrichová, která tvořila tým s Nadjou Kälinovou. Souboj o bronz v cílové rovince vyhrála Němka Coletta Rydzeková, jež tím zajistila cenný kov i své parťačce Lauře Gimmlerové.
XXV. zimní olympijské hry
Běh na lyžích – sprint dvojic volně
Muži: 1. Hedegart, Klaebo (Nor.) 18:28,98, 2. Ogden, Schumacher (USA) -1,37, 3. Barp, Pellegrino (It.) -3,31, 4. Riebli, Grond (Švýc.) -4,22, 5. Musgrave, Clugnet (Brit.) -7,61, 6. Cyr, McKeever (Kan.) -9,71, ...8. Tuž, Novák (ČR) -13,63.
Ženy: 1. Sundlingová, Dahlqvistová (Švéd.) 20:29,99, 2. Kälinová, Fähndrichová (Švýc.) -1,40, 3. Gimmlerová, Rydzeková (Něm.) -5,87, 4. Slindová, Drivenesová (Nor.) -6,01, 5. Digginsová, Kernová (USA) -11,54, 6. Mackieová, Gagnonová (Kan.) -19,44, ...14. Schützová, Janatová (ČR) -1:41,44.