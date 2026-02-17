Lehečka v Dauhá zvládl první kolo, Bejlek v Dubaji odstoupila, Nosková prohrála

Čtyřiadvacetiletý Lehečka, který v Dauhá v loňském čtvrtfinále zaskočil Carlose Alcaraze, zdolal o rok staršího Brooksbyho za necelou hodinu a půl.
V utkání těžil z nevynucených chyb soupeře, který jich nasbíral celkem 17. Český reprezentant si pomohl i pěti esy.
O postup do čtvrtfinále se Lehečka, jenž má v Dauhá na kontě semifinálovou účast i z roku 2023, utká se Zizou Bergsem. Belgičan ve třech setech udolal Giovanniho Mpetshiho Perricarda z Francie.
Bejlek doplatila na náročný program
Dvacetiletá Bejlek v neděli vstoupila do turnaje nejvyšší kategorie WTA 1000 jednoznačným vítězstvím 6:2, 6:2 nad Zeynep Sönmezovou z Turecka a spolu s kvalifikací v Abú Zabí natáhla vítěznou sérii na osm zápasů.
Krátce před úterním střetem s devátou nasazenou Bencicovou se ale z turnaje odhlásila. Napodobila tak Barboru Krejčíkovou, jež do druhého kola nenastoupila kvůli problémům se stehnem v pondělí.
V nejlidnatějším městě Spojených arabských emirátů je ze dvouhry venku i jednadvacetiletá Nosková, která od prvního kola bojovala s puchýři v dlani pravé ruky. V úterý na svou rumunskou soupeřku od počátku nestačila. První set, v němž jen jednou uhájila podání, ztratila za necelou půlhodinu. Ve druhé sadě si sice v úvodním gamu vypracovala čtyři brejkboly, žádný ale neproměnila a další šanci nedostala. V desáté hře jí Cirsteaová počtvrté v zápase sebrala servis a zápas po 69 minutách uzavřela.
