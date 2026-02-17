Lehečka v Dauhá zvládl první kolo, Bejlek v Dubaji odstoupila, Nosková prohrála

Autor: ,
  18:03aktualizováno  18:17
Jiří Lehečka začal turnaj v Dauhá výhrou nad Jensonem Brooksbym, osmý nasazený tenista, jenž při obou svých předchozích startech v katarské metropoli došel až do semifinále, porazil Američana dvakrát 6:3. Sára Bejlek kvůli potížím s břišními svaly odstoupila z podniku v Dubaji, kde se v úterním druhém kole měla utkat se Švýcarkou Belindou Bencicovou. Desátá nasazená Linda Nosková podlehla Rumunce Soraně Cirsteaové 1:6, 4:6

Jiří Lehečka se natahuje po míči v prvním kole Australian Open. | foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Lehečka, který v Dauhá v loňském čtvrtfinále zaskočil Carlose Alcaraze, zdolal o rok staršího Brooksbyho za necelou hodinu a půl.

Kompletní tenisové výsledky

V utkání těžil z nevynucených chyb soupeře, který jich nasbíral celkem 17. Český reprezentant si pomohl i pěti esy.

O postup do čtvrtfinále se Lehečka, jenž má v Dauhá na kontě semifinálovou účast i z roku 2023, utká se Zizou Bergsem. Belgičan ve třech setech udolal Giovanniho Mpetshiho Perricarda z Francie.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Lehečka (8-ČR) - Brooksby (USA) 6:3, 6:3

Čtyřhra - 1. kolo:
Bolelli, Vavassori (It.) - Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) 4:6, 6:3, 10:4

Bejlek doplatila na náročný program

Dvacetiletá Bejlek v neděli vstoupila do turnaje nejvyšší kategorie WTA 1000 jednoznačným vítězstvím 6:2, 6:2 nad Zeynep Sönmezovou z Turecka a spolu s kvalifikací v Abú Zabí natáhla vítěznou sérii na osm zápasů.

Krátce před úterním střetem s devátou nasazenou Bencicovou se ale z turnaje odhlásila. Napodobila tak Barboru Krejčíkovou, jež do druhého kola nenastoupila kvůli problémům se stehnem v pondělí.

V nejlidnatějším městě Spojených arabských emirátů je ze dvouhry venku i jednadvacetiletá Nosková, která od prvního kola bojovala s puchýři v dlani pravé ruky. V úterý na svou rumunskou soupeřku od počátku nestačila. První set, v němž jen jednou uhájila podání, ztratila za necelou půlhodinu. Ve druhé sadě si sice v úvodním gamu vypracovala čtyři brejkboly, žádný ale neproměnila a další šanci nedostala. V desáté hře jí Cirsteaová počtvrté v zápase sebrala servis a zápas po 69 minutách uzavřela.

Tenisový turnaj žen v Dubaji

tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Bencicová (9-Švýc.) - Bejlek (ČR) bez boje
Cirsteaová (Rum.) - Nosková (10-ČR) 6:1, 6:4

Čtyřhra - 2. kolo:
Siniaková, Hunterová (7-ČR/Austr.) - Perezová, Schuursová (Austr./Niz.) 7:5, 7:5
Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) - Bouzková, Tjenová (ČR/Indon.) 6:1, 3:6, 10:3

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.