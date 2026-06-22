Belgie - Írán 0:0, favorit znovu ztrácí body. O postup si zahraje v posledním kole

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  6:57aktualizováno  6:57
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Neuznaný gól, červená karta i výborné zákroky brankářů, přesto se skóre nehnulo. Favorizovaní belgičtí fotbalisté znovu ztratili body, když ve druhém kole základních skupin na mistrovství světa v Los Angeles remizovali 0:0 s Íránem a zkomplikovali si cestu za postupem. V závěru dohrávali bez vyloučeného Nathana Ngoye.
Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem.

Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem. | foto: Reuters

Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.
Belgický gólman Thibaut Courtois zasahuje v duelu s Íránem.
Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem.
Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.
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V noci od 03:00 SELČ v dalším utkání skupiny hraje Nový Zéland ve Vancouveru s Egyptem, oba mají po úvodních zápasech po bodu.

Belgičané se zatím nepříliš úspěšně snaží zahnat vzpomínku na minulé MS 2022 v Kataru, kde vypadli ve skupinové fázi, přestože přijeli jako jeden z favoritů turnaje. Írán dnes nastoupil s nejstarší základní jedenáctkou na MS od roku 1966, kdy se začaly vést záznamy. Její věkový průměr byl 32 let a 181 dní.

Zápas začal ostrým faulem na brankáře a belgický kanonýr Lukaku mohl být rád, že za něj viděl jen žlutou kartu. Evropský tým byl aktivnější. De Bruyneho střelu obránci zblokovali, s dorážkou De Cuypera si gólman Baíranvánd poradil. Také první zakončení Íránců bylo nebezpečné, Kanaaního ránu Courtois s námahou vyrazil.

Belgický gólman Thibaut Courtois zasahuje v duelu s Íránem.

Taremí už ho v 25. minutě po chytře rozehraném přímém kopu překonal, při kontrole u videa se však ukázalo, že při převzetí přihrávky se částí těla dostal za obránce a jeho gól kvůli těsnému ofsajdu neplatil. Poslední šanci prvního poločasu měl De Cuyper, brankáře ale znovu nezaskočil.

Také druhé dějství začali Belgičané náporem. Nepohlídali si však Taremího a při jeho šanci po dlouhém autovém vhazování je musel znovu podržet Courtois. Rovněž na druhé straně se zaskvěl gólman. Obrovskou šanci měl na malém vápně znovu De Cuyper, ale Baíranvánd jednou rukou míč vyrazil.

Tlak favorita ustal ve chvíli, kdy Ngoy jako poslední špatně zpracoval míč, hrubku hasil faulem a dostal červenou kartu. Po vyloučení se hra rozproudila, ale diváci se branky nedočkali.

V závěrečných zápasech skupiny se Belgie ve Vancouveru utká s Novým Zélandem a Egypt narazí v Seattlu na Írán. Obě utkání mají shodný výkop v sobotu od 05:00 SELČ.

MS ve fotbale 2026
21. 6. 2026 21:00
Konec zápasu
Belgie : Írán 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Courtois - T. Meunier (58. T. Castagne), N. Ngoy, B. Mechele, M. De Cuyper - N. Raskin (58. H. Vanaken), Y. Tielemans, A. Saelemaekers (58. D. Lukébakio), K. De Bruyne (87. M. Fernandez-Pardo), L. Trossard - R. Lukaku (73. A. Theate)
Sestavy:
A. Baíranvánd - S. Hardání (46. A. Džahánbachš), H. Kanaaní, Š. Chalílzadé, A. Nemati, E. Hadžsáfí (66. M. Mohammadí) - R. Rezáíján, S. Ghoddos (79. Š. Moghánlú), S. Ezatolahí (85. A. Hosejnzádé), M. Mohebí (66. M. Torabí) - M. Taremí
Náhradníci:
M. Penders, S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, H. Vanaken, C. De Ketelaere, D. Lukébakio, A. Theate, A. Onana, T. Castagne, A. Witsel
Náhradníci:
M. Ghájedí, D. Eckert, P. Níazmánd, A. Džahánbachš, M. Torabí, R. Češmí, M. Mohammadí, M. Ghorbání, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé, Š. Moghánlú, H. Hossejní, Á. Júsefi, D. Írí
Žluté karty:
3. R. Lukaku
Žluté karty:
33. S. Ezatolahí
Červené karty:
67. N. Ngoy
Červené karty:
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