Nový Zéland - Belgie 1:5, favorit bere postup z prvního místa. Trefil se i Lukaku

Výběr francouzského trenéra Rudiho Garcíi na turnaji poprvé zvítězil po úvodních dvou remízách a čeká na soupeře pro první kolo play off. Bude jím jeden z týmů ze třetích míst ve skupině A , I nebo J. Nový Zéland na šampionátu se ziskem jednoho bodu skončil.
García udělal v sestavě pět změn, tou nejvýraznější bylo zařazení ofenzivního záložníka De Ketelaereho na hrot útoku místo Lukaka. Inovovaná jedenáctka začala náporem a v 10. minutě byla blízko gólu, když Trossard orazítkoval tyč. Míč pak poskakoval po brankové čáře, ale celým objemem za ní nebyl.
Druhá naděje svitla Evropanům ve 20. minutě, kdy opět Trossard trefil v pokutovém území ruku Surmana, ale jordánský rozhodčí Machádma po zhlédnutí videa do mikrofonu oznámil, že ruka byla v přirozené poloze a penaltu nenařídil.
Ve 28. minutě se už Trossard prosadil, po rohovém kopu De Bruyneho zblízka dopíchl míč do sítě. Stal se tak vůbec prvním střelcem Belgie na šampionátu, neboť při remíze 1:1 s Íránem si soupeř dal vlastní gól.
Nový Zéland se na útočnou polovinu v první půli dostal až po inkasované brance, jenže Courtoise vážněji neohrozil. Naopak De Ketelaere měl těsně před koncem poločasu na kopačce druhý belgický gól, ale nezvládl koncovku a gólman Crocombe míč chytil.
I po změně stran pokračovalo dobývání novozélandské branky. Kýžený druhý a uklidňující gól přišel už v 50. minutě, kdy míč v pokutovém území nadvakrát poslal do sítě útočník Arsenalu Trossard.
Vzápětí vystrašil Courtoise tvrdou střelou Just, jenže pak zase musel Nový Zéland čelit soustavnému náporu Belgie. Gólové odměny se v 66. minutě dočkal belgický kapitán De Bruyne. Po rychlé akci mu přesně přihrál Trossard a záložník Neapole zamířil přesně k tyči. Byl to jeho sedmý střelecký pokus v zápase, jasně dokumentující herní převahu evropského celku.
Jenže v závěru přišel nečekaný úder soupeře, kdy Just snížil na 1:3. Vzhledem k vývoji zápasu Egypta to pro Belgii v tu chvíli znamenalo pokles na druhé místo. Na hřiště však přišel gólový zabiják Lukaku a po necelé minutě na hřišti hlavičkou zužitkoval centr dalšího střídajícího hráče Raskina. Historicky nejlepší střelec Belgie si polepšil na 91 branek. Pátý gól Novému Zélandu na dlouhou cestu domů přidal Saelemaekers.
84. E. Just
28. L. Trossard, 50. L. Trossard, 67. K. De Bruyne, 86. R. Lukaku, 90. A. Saelemaekers
M. Crocombe - T. Payne (64. M. Boxall), F. Surman, T. Bindon, L. Cacace (79. F. de Vries) - M. Stamenic, J. Bell (64. C. McCowatt), R. Thomas (46. B. Old), S. Singh (46. J. Randall), E. Just - C. Wood
T. Courtois - T. Castagne, B. Mechele, A. Theate, M. De Cuyper - H. Vanaken, Y. Tielemans (85. N. Raskin), L. Trossard (71. A. Saelemaekers), K. De Bruyne (71. A. Onana), J. Doku (56. M. Fernandez-Pardo) - C. De Ketelaere (85. R. Lukaku)
C. McCowatt, M. Boxall, K. Barbarouses, A. Rufer, N. Pijnaker, M. Woud, T. Smith, C. Elliot, B. Waine, B. Old, A. Paulsen, F. de Vries, L. Rogerson, J. Randall, L. Bayliss
S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, M. Penders, D. Lukébakio, N. Raskin, A. Onana, T. Meunier, A. Witsel, R. Lukaku, A. Saelemaekers
46. M. Stamenic, 56. E. Just
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