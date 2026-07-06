Kam tohle zajde? Milost pro amerického střelce je podle UEFA nepochopitelná

Belgický svaz, jehož reprezentanti budou v úterý soupeřem Američanů na mistrovství světa, se už dříve odvolal. Vlnu kritiky vzbudila i informace agentury AP, že o přehodnocení trestu pro nejlepšího střelce týmu USA osobně žádal šéfa FIFA Gianniho Infantina americký prezident Donald Trump.
Jindy zdrženlivá UEFA tak vydala nezvykle ostré vyjádření.
„Včerejší rozhodnutí pozastavit na zkušební dobu jednoho roku automatický jednozápasový trest za červenou kartu udělenou hráči Folarinu Balogunovi překročilo červenou čáru,“ uvedl řídící orgán evropského fotbalu.
„Vyjadřujeme své zděšení nad takovým bezprecedentním, nepochopitelným a neospravedlnitelným rozhodnutím,“ doplnila UEFA.
Zděšení ve fotbalovém světě vyvolal také Trumpův zásah do průběhu šampionátu ve prospěch reprezentace vlastní země. Trenér Belgie Rudi Garcia si po verdiktu FIFA zpočátku myslel, že jde o aprílový žert.
„Nevěděl jsem, že 5. července je na mistrovství světa jako 1. dubna. Zní to směšně,“ uvedl francouzský kouč na tiskové konferenci. „Nebráníme Belgii, bráníme fotbal. Je to poprvé v historii mistrovství světa, kdy bylo učiněno takové rozhodnutí,“ řekl Garcia.
Podpořila ho řada kolegů, rozhodnutí kritizují i světová média. „Pokud to Trump a Infantino opravdu zařídili, je to šílenství,“ uvedl možný nastávající trenér německé reprezentace Jürgen Klopp v televizi MagentaTV.
Také kouč Angličanů Thomas Tuchel reagoval na zrušení trestu s velkým úžasem. „Aby bylo jasno, Balogun podle mě vyloučen být neměl. Ale byl do toho zapojen videorozhodčí. Tři lidé z VAR a rozhodčí to přezkoumali a byli názoru, že to byla červená karta. Takže bylo rozhodnuto,“ řekl Tuchel.
„Kdo pak toto rozhodnutí zruší - a kdy? A na jakém základě? Jak daleko to zajde? Přijde mi to prostě zvláštní. Chceme přece konzistenci v rozhodnutích. Budeme se teď odvolávat, když žlutá karta ve skutečnosti není žlutá karta? O tom by se dalo diskutovat donekonečna. Kde to začíná a kde to končí?“ uvedl německý kouč Anglie.
Když dostal otázku, zda by se snad neměli zeptat amerického prezidenta Trumpa, Tuchel odpověděl: „Možná. To je dobrý začátek.“
Osmifinále mezi USA a Belgií se hraje od 2:00 SELČ v Seattlu. Podle The Athletic teď asociace obou soupeřů mají nejpozději 12 hodin před výkopem předložit svá stanoviska k případu. Podle zprávy byl k posouzení vybrán člen odvolací komise FIFA, který není členem UEFA ani CONCAFAF.
Belgii však nebylo zaručeno, že rozhodnutí bude vydáno ještě před zápasem.
Balogun aktuálně může hrát a očekává se, že nastoupí v základní sestavě. Pětadvacetiletý útočník Monaka dal na šampionátu tři góly včetně vítězné trefy proti Bosně a Hercegovině v úvodním kole play off.