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Bělorusko na mistrovství nebude, hlásí IIHF. Další postup chce řešit i s Ruskem

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  13:59aktualizováno  13:59
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Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně.

Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně. | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO ČTK

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.
Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference.
Petr Bříza, prezident pražského organizačního výboru k hokejovému MS 2024.
Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení...
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Původně měla vyjádření přednést ve čtvrtek, nakonec tak učinila s odstupem. IIHF (Mezinárodní hokejová federace) i nadále nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) o opětovném zařazení Rusů do soutěží. O moc podrobnější ale nebyla. Jasno je zatím pouze v případě Běloruska, které se příští rok nezúčastní mistrovství světa v dospělé kategorii ani mezi juniory.

„Disciplinární komise potvrdila, že nemá právní základ pro nařízení okamžitého návratu běloruských týmů do soutěží,“ píše se v prohlášení po jednání Rady IIHF.

Vedení světového hokeje znovu zopakovalo, že zohlednilo nejen sportovní, ale i organizační hledisko, tedy strukturu turnajů, platný harmonogram, prodej vstupenek a další přípravy.

Nutno podotknout, že Běloruska, které si v roce 2027 zahraje na šampionátu mužů do 18 let a také na ženském mistrovství, se nařízení CAS z minulého pátku netýkalo.

Spletitá a komplikovaná situace kolem návratu Rusů mezitím nového vývoje nedoznala.

„Kvůli verdiktu CAS podnikáme nezbytné kroky a posuzujeme, jaké podmínky by musely být splněny, aby byla zajištěna ochrana našich šampionátů, finanční stabilita organizace a dlouhodobá budoucnost mezinárodního hokeje,“ napsala IIHF.

Dál postupuje dle regulí a zkoumá dostupné možnosti: „A to včetně zahájení jednání se všemi členskými národními svazy, mezi něž patří i Ruská hokejová federace, s cílem najít konstruktivní řešení, které bude v zájmu světového hokeje.“

O snaze vést pokračující dialog se všemi zainteresovanými stranami včetně sponzorů a hledat společný postup vpřed informovala už ve středu.

Mezinárodní sportovní arbitráž podle IIHF pochybila v tom, že podcenila globální dopad svého verdiktu a výzvy, které z něj vyplývají: „Nejvyššími prioritami zůstávají bezpečnost a ochrana všech účastníků, týmů, funkcionářů a fanoušků, hladký průběh mistrovství a integrita soutěží.“

CAS kritiku odmítla, prý došla k závěru, že argumenty předložené ze strany IIHF a odvolávající se na bezpečnost nejsou podložené dostatečnými důkazy.

„Senát CAS dospěl k závěru, podle kterého nebyly splněny právní podmínky pro neúčast ruských týmů. Zároveň upozornil, že na tento problém již dříve poukazovaly interní procesy v rámci IIHF,“ stojí ve čtvrtečním stanovisku.

Arbitráž také zdůraznila, že coby nezávislá instituce rozhoduje čistě na základě právní podstaty a argumentů a že neměla prostor se zabývat širšími okolnostmi.

„IIHF se řešení organizačních důsledků ani nedomáhala, udělala chybu v právním postupu. Není možné ukládat opatření, která strany sporu nepožadovaly,“ popisovala CAS.

V reakci na ohlášení návratu Rusů do mezinárodních soutěží se napříč hokejovým prostředním vznesla vlna bojkotu. Proti reprezentantům země, která vede válku na Ukrajině, odmítlo nastoupit devět zemí včetně Česka.

S nesouhlasnými reakcemi se ozvalo i několik sponzorů včetně Tipsportu, Plzeňského Prazdroje a Škoda Auto.

Kanadský premiér Mark Carney prohlásil, že Rusku neumožní účast na juniorském šampionátu. V Česku, které v lednu hostí mistrovství světa žen do 18 let, zase platí zákaz udělení vstupních víz pro ruské občany.

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