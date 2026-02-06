Lyžař z JAR zhodnotil olympijskou kantýnu. Pobavil a za odměnu dostal pizzu s vlajkou

  9:38aktualizováno  9:38
Na startu běžeckého lyžování by Jihoafrickou republiku čekal málokdo. Matt Smith si ale účast na zimní olympiádě vybojoval a svůj netradiční příběh z Milána a Cortiny vypráví fanouškům s lehkostí a humorem, třeba pohledem do olympijské kantýny.
Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...

Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a Cortině vlajkonošem výpravy Jihoafrické republiky. Svůj neobvyklý olympijský příběh sdílí s fanoušky na sociálních sítích. | foto: Instagram @mattcsmith_

Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...
Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...
Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...
Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...
20 fotografií

Pětatřicetiletý běžec na lyžích má za sebou olympijskou cestu, která se vymyká všem tradičním scénářům. Narodil se v Johannesburgu, kde snil o kariéře v kriketu nebo ragby.

V osmi letech se přestěhoval do Velké Británie, později zakotvil v Norsku, kde se naplno ponořil do technologického byznysu a založil vlastní firmu. Sport tehdy ustoupil do pozadí, ale jen na čas.

mattcsmith_

First Breakie in the athletes canteen @milanocortina2026 #crosscountryskiing #xcskiing #athlete #milanocortina2026 #nordicskiing #olympics #skiing #wintersports #wintersport thanks @ashleighhaw for filming

2. února 2026 v 8:26, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 12:37
oblíbit odpovědět uložit

Právě úspěch v podnikání Smithovi umožnil vrátit se k původnímu snu. Před třemi lety poprvé startoval na profesionálních závodech v běhu na lyžích a dnes reprezentuje Jihoafrickou republiku na olympijských hrách v Miláně a Cortině.

Vedle sportovního příběhu si Smith získává pozornost i úplně jinak. Na sociálních sítích začal zveřejňovat videa z olympijské vesnice, ve kterých hodnotí jídlo v kantýně. A fanoušci je sledují ve velkém.

V jednom z prvních klipů si vzal na paškál italské klasiky. „Lasagne jsou dobré, to se dalo čekat. Pizza Margherita je křupavá, ale zároveň celkem nadýchaná. Dávám osm bodů z deseti,“ zhodnotil bez dlouhého přemýšlení.

V dalším videu pak nahlédl do zákulisí olympijských snídaní. „Je tu všechno, co byste čekali – pečivo, vejce, slanina, jogurty, různé druhy mléka. A ano, samozřejmě i pizza a těstoviny,“ popsal nabídku, která spíš než sportovní jídelnu připomíná hotelový bufet.

mattcsmith_

Honestly the volunteers and canteen staff have been absolutely amazing at the Predazzo Olympic village, special thanks to @_bettuz_ for spending 1 hr making the flag pizza! First of its kind maybe, but definitely best tasting ❤️ thank you to all who help and contribute to making the @olympics at @milanocortina2026 run smoothly so the athletes can just be athletes. Grazie Mille. #crosscountryskiing #xcskiing #athlete #milanocortina2026 #nordicskiing #olympics #skiing #wintersports #wintersport #olympicvillage #predazzo #olympicspirit #italy #pizza #southafrica

4. února 2026 v 15:21, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 12:36
oblíbit odpovědět uložit

Jeho upřímné a nenucené recenze neunikly ani samotnému personálu a ten se rozhodl lyžaře odměnit originálním způsobem, pizzou ozdobenou motivem jihoafrické vlajky. Smith neváhal a veřejně poděkoval.

„Dobrovolníci a personál kantýny v olympijské vesnici Predazzo jsou naprosto úžasní. Dělají všechno pro to, abychom se my sportovci mohli soustředit jen na výkon,“ napsal.

Smith se v pátek objeví i při zahajovacím ceremoniálu, kde bude jedním z vlajkonošů malé jihoafrické výpravy. Ta čítá pět sportovců ve čtyřech disciplínách.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.