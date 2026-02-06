Pětatřicetiletý běžec na lyžích má za sebou olympijskou cestu, která se vymyká všem tradičním scénářům. Narodil se v Johannesburgu, kde snil o kariéře v kriketu nebo ragby.
V osmi letech se přestěhoval do Velké Británie, později zakotvil v Norsku, kde se naplno ponořil do technologického byznysu a založil vlastní firmu. Sport tehdy ustoupil do pozadí, ale jen na čas.
Právě úspěch v podnikání Smithovi umožnil vrátit se k původnímu snu. Před třemi lety poprvé startoval na profesionálních závodech v běhu na lyžích a dnes reprezentuje Jihoafrickou republiku na olympijských hrách v Miláně a Cortině.
Vedle sportovního příběhu si Smith získává pozornost i úplně jinak. Na sociálních sítích začal zveřejňovat videa z olympijské vesnice, ve kterých hodnotí jídlo v kantýně. A fanoušci je sledují ve velkém.
V jednom z prvních klipů si vzal na paškál italské klasiky. „Lasagne jsou dobré, to se dalo čekat. Pizza Margherita je křupavá, ale zároveň celkem nadýchaná. Dávám osm bodů z deseti,“ zhodnotil bez dlouhého přemýšlení.
V dalším videu pak nahlédl do zákulisí olympijských snídaní. „Je tu všechno, co byste čekali – pečivo, vejce, slanina, jogurty, různé druhy mléka. A ano, samozřejmě i pizza a těstoviny,“ popsal nabídku, která spíš než sportovní jídelnu připomíná hotelový bufet.
Jeho upřímné a nenucené recenze neunikly ani samotnému personálu a ten se rozhodl lyžaře odměnit originálním způsobem, pizzou ozdobenou motivem jihoafrické vlajky. Smith neváhal a veřejně poděkoval.
„Dobrovolníci a personál kantýny v olympijské vesnici Predazzo jsou naprosto úžasní. Dělají všechno pro to, abychom se my sportovci mohli soustředit jen na výkon,“ napsal.
Smith se v pátek objeví i při zahajovacím ceremoniálu, kde bude jedním z vlajkonošů malé jihoafrické výpravy. Ta čítá pět sportovců ve čtyřech disciplínách.