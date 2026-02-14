Davidová se vrací do závodů po protrápené smíšené štafetě v neděli a vynechaném vytrvalostním klání ve středu.
O sprint naopak přijde Jessica Jislová, která se necítila zdravotně zcela fit a trenéři ji raději poslali na pár dní do níže položené vesnice pod olympijskou Anterselvou.
ONLINE: Sprint biatlonistek na 7,5 km na ZOH
Sledujeme od 14:45 v podrobné online reportáži.
Češky se ve startovní listině seřadily v sobotu hned za sebou. S číslem 20 startuje ve 14:55 Voborníková, po ní jde do akce Charvátová následována Davidovou. Fanoušci i trenéři na střelnici tak budou mít pořádně napilno, aby tři Češky v závodě v rozmezí minuty a půl usledovali.
Zato Vinklárková si s číslem 78 a startem až v 15:24 musí připadat trochu osamělá. Sedmadvacetiletá rodačka z Brna předvedla ve středu parádní závod a 11. místem zapsala dosud nejlepší individuální umístění českých biatlonistů na těchto hrách.
Pokud by se jí podařil další podobný výsledek, mohla by si začít myslet i na hromadný závod pro 30 nejlepších olympijského programu.
Sobotní výsledek bude klíčový také pro nedělní stíhací závod, do kterého postupuje jen šedesátka nejlepších ze sprintu a startuje podle rozestupů v cíli nejkratší disciplíny.
Šampionka sprintu z Pekingu norská fenoménka Marta Olsbuová Röiselandová už ukončila kariéru, pozice obhájkyně je tak v sobotu prázdná.
Stříbro brala před čtyřmi lety Elvira Öbergová, a Švédka je jednou z favoritek také tentokrát. Stejně jako v Pekingu bronzová Dorothea Wiererová, která má zatím z domácích závodníků nejlepší individuální výsledek.
Velkou pozornost na sebe pravděpodobně opět strhnou Francouzky, které braly ve vytrvalostním závodě zlato a stříbro. Julia Simonová zatím každý svůj start v Anterselvě dokončila jako vítězka, Lou Jeanmonnotová by zase ráda potvrdila svou suverénní roli lídryně Světového poháru.