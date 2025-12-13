Biatlon ONLINE: Ženy jedou štafetu, zopakují Češky úspěch z Östersundu?

Hned první závod, který v aktuální sezoně Světového poháru absolvovaly, proměnily české biatlonistky ve stupně vítězek. V Östersundu si ve štafetě dojely pro senzační třetí místo. Zopakuje čtveřice ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová podobný výsledek i nyní v Hochfilzenu? Sledujte v podrobné reportáži od 14:15.

Jessica Jislová na tratii sprintu v Hochfilzenu. | foto: Český biatlon / Petr Slavík

Jako tradičně české kvarteto rozjíždí Jislová, které se v pátek vůbec nevydařil sprint a skončila až 77. „Bylo to těžké, trať je hodně technická a člověk si nikde neodpočine. Na střelnici si to pak vybírá daň,“ posteskla si po závodě.

ONLINE: Štafeta žen v Hochfilzenu

Výkony biatlonistek sledujeme v podrobné reportáži.

Jako druhá na trať vyrazí Charvátová, aktuálně nejlepší Češka v hodnocení Světového poháru. Právě ona měla velkou zásluhu na třetí příčce z Östersundu, jelikož nemusela na trestné kolo a na svém úseku dokonce předávala jako první.

V pátečním sprintu minula až poslední terč a dojela 23. „Výsledek do top 20 bych brala ještě víc, ale ani teď nejsem nešťastná nebo nespokojená. Prostě si jen uvědomuju, že se střelbou za jedna jsem v minulosti byla zvyklá končit výš.“

Třetí ve štafetě pojede 75. žena sprintu Voborníková a finišovat bude znovu Davidová, které se v pátek dařilo na lyžích, ale ne na střelnici, kde napáchala tři chyby.

Velkými favoritkami na vítězství jsou Francouzky, které se na trať vydají ve složení Camille Benedová, Jeanne Richardová, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonnotová. Bez šance nejsou ani Italky či Švédky.

I jejich výkony můžete sledovat v podrobné reportáži.

